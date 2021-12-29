В Казахстане отменили смертную казнь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 декабря подписал закон о внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни. Этот документ отменяет смертную казнь в стране, сообщила пресс-служба Токаева.

Фактически процесс отмены смертной казни в Казахстане начался еще в январе 2021 года. Тогда Токаев подписал закон о ратификации второго факультативного протокола к международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.

Этот документ предусматривал, что в стране могут применить смертную казнь в военное время за совершение тяжких преступлений военного характера.

Однако в ноябре Токаев заявил, что страна должна отказаться от этой высшей меры наказания без каких-либо оговорок, исключив любую вероятность ее применения.

Закон, который президент подписал 29 декабря, вносит поправки в уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодексы и ряд других законов.

Эти поправки полностью убрали из УК статью "смертная казнь" как исключительную меру наказания. Кроме того, исключено понятие "исполнение наказания в виде смертной казни".

Напомним, 2003 году тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ввел мораторий на смертную казнь. Соответствующий указ запретил исполнять все приговоров о смертной казни. При этом документ разрешал судам выносить их.

Напомним, в России мораторий на смертную казнь действует с 1997 года. Поэтому Беларусь остается последней страной в Европе, где сохраняется и применяется смертная казнь в качестве меры наказания.