- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В ОП рассматривают вариант назначить замглавы Офиса Президента Шурму премьер-министром
Возможным новым главой Кабинета министров Украины может стать нынешний заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма. Об этом Delo.ua сообщил источник в Офисе Президента.
Напомним, Шурма был назначен замглавы ОПУ 23 ноября 2021 года, тогда это назначение объяснили ротациями в Офисе - переходом Юлии Свириденко на должность министра экономики и вице-премьер-министра.
Цитируя Шурму, пресс-служба ОПУ сообщала, что среди его приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности.
Ростислав Шурма пришёл в Офис Президента из крупного бизнеса - более 15 лет работал в крупных производственных компаниях - ММК им. Ильича, на заводе "Промета" (Болгария), был членом совета директоров "Метинвест-Траметал" (Италия), был финансовым директором Макеевского металлургического завода. В 2012-2019 годах занимал должность генерального директора металлургического завода "Запорожсталь", входящего в «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского.Подписывайтесь на наш Telegram канал