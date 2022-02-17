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В ОП рассматривают вариант назначить замглавы Офиса Президента Шурму премьер-министром

Ростислав Шурма

Возможным новым главой Кабинета министров Украины может стать нынешний заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма. Об этом Delo.ua сообщил источник в Офисе Президента. 

Напомним, Шурма был назначен замглавы ОПУ 23 ноября 2021 года, тогда это назначение объяснили ротациями в Офисе - переходом Юлии Свириденко на должность министра экономики и вице-премьер-министра.

Цитируя Шурму, пресс-служба ОПУ сообщала, что среди его приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности.

Ростислав Шурма пришёл в Офис Президента из крупного бизнеса - более 15 лет работал в крупных производственных компаниях - ММК им. Ильича, на заводе "Промета" (Болгария), был членом совета директоров "Метинвест-Траметал" (Италия), был финансовым директором Макеевского металлургического завода. В 2012-2019 годах занимал должность генерального директора металлургического завода "Запорожсталь", входящего в «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского.