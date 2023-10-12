В Україні створять реєстр порушень міжнародного гуманітарного права

Міжвідомча комісія з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні ухвалила рішення про створення реєстру порушень МГП. Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, воно було прийнято на засіданні під головуванням керівниці відомства - віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.

У заході взяли участь представники Мінреінтеграції, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я, Ради нацбезпеки та оборони, Офісу генерального прокурора, Національного інформаційного бюро, Нацполіції, моніторингової місії ООН з прав людини в Україні й Товариства Червоного Хреста України.

Крім того, до нього долучилися заступниця постійного представника президента в АР Крим Ольга Куришко, представник уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, Ольга Алтуніна, глава делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Юрг Еглін та депутат Ради Олександр Бакумов.

На засіданні було створено ще дві робочі групи комісії - з питань захисту природного середовища від наслідків збройного конфлікту, а також з документування воєнних злочинів.

Також було створено робочу групу з підготовки до 34-ї Міжнародної конференції Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, яка відбудеться у жовтні 2024 року за участі делегації українського уряду. Крім того, учасники засідання заслухали звіт про діяльність Національного інформаційного бюро, яке функціонує при Мінреінтеграції з березня 2022 року.

Нагадаємо при цьому, що одним з головних порушень Росією міжнародного гуманітарного права під час війни проти України, на чому постійно наголошує українська влада, є викрадення та вивезення з України дітей, зокрема з "всиновленням" частини з них особами, що проживають у РФ.

У березні, нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт за підозрою у незаконній депортації українців, включаючи дітей, стосовно президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової, яка особисто "усиновила" хлопчика, викраденого з Маріуполя Донецької області після його окупації Росією.