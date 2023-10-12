В Украине создадут реестр нарушений международного гуманитарного права

Межведомственная комиссия по применению и реализации норм международного гуманитарного права в Украине приняла решение о создании реестра нарушений МГП. Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, оно было принято на заседании под председательством руководительницы ведомства - вице-премьер-министра Ирины Верещук.

В мероприятии приняли участие представители Минреинтеграции, Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Совета нацбезопасности и обороны, Офиса генерального прокурора, Национального информационного бюро, Нацполиции, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и Общества Красного Креста Украины.

Кроме того, к нему присоединились заместитель постоянного представителя президента в АР Крым Ольга Курышко, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольга Алтунина, глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Юрг Эглин и депутат Рады Александр Бакумов.

На заседании были созданы еще две рабочие группы комиссии - по защите природной среды от последствий вооруженного конфликта, а также по документированию военных преступлений.

Также была создана рабочая группа по подготовке к 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, которая состоится в октябре 2024 года с участием делегации украинского правительства. Кроме того, участники заседания заслушали отчет о деятельности Национального информационного бюро, функционирующего при Минреинтеграции с марта 2022 года.

Напомним при этом, что одним из главных нарушений Россией международного гуманитарного права во время войны против Украины, что постоянно подчеркивают украинские власти, является похищение и вывоз из Украины детей, в частности с "усыновлением" части из них лицами, проживающими в РФ.

В марте, напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест по подозрению в незаконной депортации украинцев, включая детей, в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой, лично "усыновившей" мальчика, похищенного из Мариуполя Донецкой области после его оккупации Россией.