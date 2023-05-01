РФ должна открыть гуманитарные коридоры, чтобы украинцы могли выехать на подконтрольную Украине территорию, - Верещук

Минреинтеграции обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры для того, чтобы украинцы с временно оккупированных территорий могли выехать на подконтрольную Правительству территорию.

Об этом заявила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"На прошлой неделе россияне приняли свой очередной указ, направленный на дальнейшее ограничение прав украинцев на временно оккупированных территориях. Они хотят, чтобы украинцы либо стали россиянами, либо уехали с временно оккупированных территорий", - отметила Верещук.

По ее мнению, превратить украинцев в россиян невозможно. Принудительная паспортизация или репрессии не помогут.

"Кто сказал, что россияне будут долго жить на временно оккупированных территориях?" - отметила министр.

Она подчеркнула, что если оккупанты хотят депортировать из ВОТ украинцев, которые не хотят брать российские паспорта, то должны открыть гуманитарные коридоры.

"Ибо россияне сами не выпускают украинцев из ВОТ на подконтрольную территорию, в нарушение международного права и вопреки элементарным гуманитарным соображениям. Поэтому сегодня Минреинтеграции в очередной раз обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры для того, чтобы украинцы с временно оккупированных территорий могли выехать на подконтрольную Правительству территорию", - подчеркнула Верещук.

Она также добавила, что ее рекомендации украинцам на ВОТ остаются неизменными:

российские паспорта не брать;

с оккупантами не сотрудничать;

по возможности уехать;

ждать ВСУ.

Заметим, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец советует украинцам на оккупированных территориях не отказываться от российского паспорта для сохранения собственной жизни и выживания. По его словам, украинские власти будут воспринимать это как вынужденный шаг.

Напомним, российские захватчики продолжают удерживать в заложниках население временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Выезд на подконтрольную Правительству территорию до сих пор заблокирован.