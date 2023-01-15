Російські окупанти не відкривають проїзд через Василівку до Запоріжжя

Російські загарбники продовжують тримати у заручниках населення тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Виїзд у бік Запоріжжя через Василівку досі заблоковано.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він нагадав, що рівно місяць тому окупанти заборонили виїзд жителів 4-х областей через Василівку в сторону Запоріжжя.

За повідомленням Бердянської міської ради, сьогодні, 15 січня, мало б відновитись сполучення між тимчасово окупованими територіями Запорізької області та містом Запоріжжя через КПП Василівка.

Саме такий час обмеження встановили окупанти, коли повністю відрізали захоплену частину області від цивілізованого світу.

"Але ніяких повідомлень від загарбників з цього приводу досі не має. Коли відновиться сполучення та за яких умов - не відомо!", - йдеться у повідомленні Бердянської міської ради.

За словами Федорова, лише 4 людини із сотень тисяч жителів в окупації за цей місяць змогли пішки дістатися до Запоріжжя.

"Проте за останній тиждень орки не випустили жодної людини", - зазначив міський голова Мелітополя.

Він нагадав, що є ще два шляхи евакуації - в сторону Грузії, Латвії, Естонії та інших європейських країн:

через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ;

через Крим.

Крім того, щоразу окупанти посилюють фільтрацію на пропускних пунктах

За наявною інформацію на в’їзді до Криму в усіх пасажирів збирають не тільки відбитки пальців, а і проби ДНК. На кордоні Росії і країн ЄС погрожують перестати випускати чоловіків, а інколи безпричинно розвертають людей назад в окупацію.

"Проте поки ці шляхи евакуації працюють, закликаю жителів виїжджати з окупації. Адже з кожним днем можливостей виїхати стає все менше", - підкреслив Федоров.

Раніше повідомлялося, що для в'їзду на тимчасово захоплену територію Запорізької області російські загарбники хочуть запровадити новий пропускний режим і "візи".