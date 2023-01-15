Российские оккупанты не открывают проезд через Васильевку в Запорожье

Российские захватчики продолжают удерживать в заложниках население временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Выезд в сторону Запорожья через Васильевку по-прежнему заблокирован.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он напомнил, что ровно месяц назад оккупанты запретили выезд жителей 4-х областей через Васильевку в сторону Запорожья.

По сообщению Бердянского городского совета, сегодня, 15 января, должно было бы восстановиться сообщение между временно оккупированными территориями Запорожской области и городом Запорожье через КПП Васильевка.

Именно такое время ограничения установили оккупанты, когда полностью отрезали захваченную часть области от цивилизованного мира.

"Но никаких сообщений от захватчиков на этот счет до сих пор нет. Когда возобновится сообщение и при каких условиях - неизвестно!", - говорится в сообщении Бердянского городского совета.

По словам Федорова, только 4 человека из сотен тысяч жителей в оккупации за этот месяц смогли пешком добраться до Запорожья.

"Однако за последнюю неделю орки не выпустили ни одного человека", – отметил городской голова Мелитополя.

Он напомнил, что есть еще два пути эвакуации – в сторону Грузии, Латвии, Эстонии и других европейских стран:

через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск;

через Крым.

Кроме того, каждый раз оккупанты усиливают фильтрацию на пропускных пунктах.

По имеющейся информации на въезде в Крым у всех пассажиров собирают не только отпечатки пальцев, но и пробы ДНК. На границе России и стран ЕС угрожают перестать выпускать мужчин, а иногда беспричинно разворачивают обратно в оккупацию.

"Однако пока эти пути эвакуации работают, призываю жителей выезжать из оккупации. Ведь с каждым днем возможностей уехать становится все меньше", – подчеркнул Федоров.

Ранее сообщалось, что для въезда на временно захваченную территорию Запорожской области российские захватчики хотят ввести новый пропускной режим и "визы".