Преодоление коррупции и борьба с олигархами могут стать дополнительным рычагом для Украины в противостоянии с Россией. Об этом пишет публицист Питер Клэпп в колонке на The European Post.

"Зеленский принял меры, направленные на укрощение влияния так называемых олигархов. В Украине есть мощные бизнес-деятели, оказывающие существенное влияние на политические партии и медиа, которые им нередко принадлежат. У некоторых из них даже есть карманные судьи и высшие государственные служащие, у многих еще и тесные связи с Кремлем", — пишет журналист.

Среди таких олигархов он упоминает лидера пророссийской партии "За жизнь" и кума Путина Виктора Медведчука, попавшего в 2014 году под санкции администрации Барака Обамы.

"В течение длительного времени украинский политикум был к нему толерантен, поскольку в нем видели важный канал связи с Кремлем. Похоже, ситуация изменилась при Зеленском, поскольку Медведчук с мая находится под домашним арестом по обвинению в финансовой поддержке российских повстанцев на востоке Украины", — говорится в публикации.

Автор указывает, что предыдущий президент Петр Порошенко, напротив, поддерживал Медведчука. Клэпп добавляет, что экс-президент также является одним из олигархов, которому грозит ряд расследований и уголовных производств.

"Порошенко способствовал построению пророссийской медиаимперии Медведчука, сообщает Kyiv Post. Его администрация также предоставила Медведчуку "зеленый свет" на закупку ряда шахт на подконтрольной сепаратистам территории, оказывая им финансовую поддержку. Сообщается, что каналы Медведчука также помогали Порошенко на последних выборах, но безрезультатно", — утверждает Клэпп.

При этом журналист отмечает, что Зеленскому приходится искать баланс между уменьшением власти олигархов и риском спровоцировать дальнейшую российскую агрессию. Однако обеспечить процветание и стабильность украинского народа без успешной борьбы с коррупцией невозможно.