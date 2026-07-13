Первинний vs вторинний ринок: де українці купують житло частіше?

Питання «первинка чи вторинка» залишається одним із головних під час вибору квартири в Україні. У редакції Delo.ua розібралися, чим принципово відрізняються ці два сегменти ринку нерухомості, які переваги та ризики має кожен із них, і на що варто зважати, обираючи між новобудовою та вторинним житлом. Матеріал має ознайомчий характер: перед покупкою варто звірятися з актуальними пропозиціями та цінами конкретного регіону.

Що таке первинний і вторинний ринок

Первинний ринок це житло, яке продається вперше: квартири в будинках на етапі будівництва або щойно введених в експлуатацію. Покупець стає першим власником і укладає угоду безпосередньо із забудовником.

Вторинний ринок, навпаки, це квартири, які вже мали власника. Головна відмінність цього сегмента у тому, що він має історію об'єкта та вже оформлених прав власності, що дозволяє одразу отримати повний пакет документів.

Кожен із сегментів має свою аудиторію покупців, і вибір між ними здебільшого залежить не від того, який варіант «кращий» в абсолюті, а від конкретної мети, як-то інвестиція, швидке заселення чи довгострокове проживання.

Переваги новобудов

Первинний ринок приваблює покупців перш за все можливостями, яких не дає застаріший житловий фонд:

вільне планування, високі стелі та сучасні архітектурні рішення;

нові інженерні комунікації, зокрема електропроводка, труби, системи опалення в ідеальному стані;

облаштована прибудинкова територія, включаючи паркінги, дитячі й спортивні майданчики, зони відпочинку;

нижча ціна на ранніх етапах будівництва порівняно з вартістю після введення будинку в експлуатацію;

ширша доступність пільгового іпотечного кредитування, зокрема через державні програми.

Водночас у первинки є й суттєві недоліки. Наприклад, тривале очікування заселення: залежно від етапу будівництва воно може тривати від кількох місяців до кількох років. Крім того, квартири здебільшого продаються без оздоблення, а це додаткові витрати часу й коштів на ремонт.

Чому обирають вторинку

Вторинний ринок залишається затребуваним завдяки іншому набору переваг:

відсутність ризику зриву термінів будівництва, оскільки об'єкт уже існує;

можливість заселитися одразу або протягом кількох тижнів після угоди;

часто готовий ремонт, що знижує початкові витрати;

сформована інфраструктура району: школи, транспорт, магазини, медичні заклади вже поруч;

можливість одразу оцінити реальний стан будинку, двору й квартири ще до підписання договору.

Серед мінусів вторинного житла часто відмічають зношені комунікації, застаріле планування (маленькі кухні, відсутність гардеробних), гірша шумоізоляція та необхідність капітального ремонту у старому житловому фонді.

Ціна, ризики та юридичні нюанси

На вартість квартири на обох ринках впливають різні фактори: локація, поверх, стан під'їзду й двору, наявність ремонту, вид з вікна. Але механізми ризику суттєво відрізняються.

На первинному ринку покупець отримує документ про право на квартиру лише після введення будинку в експлуатацію. Причому, це не право власності в класичному розумінні, і існує ризик, що забудовник не завершить проєкт. Тому ключове завдання покупця перевірити дозвільну документацію, репутацію забудовника та етап будівництва.

На вторинному ринку ризики інші: приховані борги за комунальні послуги, зареєстровані в квартирі особи, спірні права колишніх власників. Тут особливого значення набуває юридична перевірка правовстановлюючих документів: договору купівлі-продажу, витягу з Державного реєстру речових прав.

Що обрати: інвестиція чи проживання

Вибір між сегментами найчастіше зводиться до мети покупки. Якщо йдеться про інвестицію з перспективою перепродажу, первинний ринок традиційно виграє. Так, купівля на ранньому етапі будівництва дозволяє зайти в проєкт за нижчою ціною, а вартість квадратного метра зростає після введення будинку в експлуатацію. Для тих, хто планує здавати житло в оренду, вторинка часто виглядає практичнішою, адже квартира вже готова до заселення орендарів без додаткових вкладень у ремонт.

Якщо квартиру купують з метою особистого проживання, вирішальними стають терміни заселення та бюджет. Тим, кому потрібно переїхати одразу, зазвичай підходить вторинний ринок. Тим, для кого пріоритетом залишається ціна за квадратний метр і сучасне планування, ближче первинка на ранніх етапах будівництва, з урахуванням майбутніх витрат на ремонт.

Що перевірити перед покупкою

Незалежно від обраного сегмента ринку нерухомості, варто дотримуватися базового алгоритму перевірки. Для первинного ринку це передусім документи забудовника, репутація компанії та етап будівництва.

Для вторинного ринку, своєю чергою, правовстановлюючі документи на квартиру, відсутність боргів і зареєстрованих осіб, технічний стан комунікацій та будинку. У обох випадках краще залучати юриста або спеціаліста з нерухомості, який перевірить чистоту угоди.

Остаточний вибір між первинним і вторинним житлом залишається індивідуальним рішенням, яке залежить від бюджету, термінів і пріоритетів конкретного покупця. Тож, універсальної відповіді, яка з двох моделей купівлі переважає на ринку, немає.