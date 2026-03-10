Куди інвестувати в нерухомість: апартаменти, смарт-квартири чи будинки?

Купити квартиру і здавати її в оренду – ідея досить проста, яка на практиці потребує конкретного вибору. Апартаменти, смарт-квартира чи заміський будинок – кожен із цих форматів має власну логіку дохідності, свій поріг входу та свої ризики. Читайте на Delo.ua , чим відрізняються основні формати інвестиційної нерухомості в Україні, яку дохідність вони реально приносять та який варіант підходить для різних цілей і бюджетів. Зверніть увагу: матеріал не є інвестиційною порадою.

Апартаменти: максимальна дохідність і мінімум клопоту

Апартаменти – це житлові або напівжитлові приміщення у багатофункціональних комплексах, які поєднують житло, офіси, магазини та сервісну інфраструктуру. Ключова відмінність від звичайної квартири в тому, що тут є керуюча компанія, яка бере на себе управління орендою.

Як стверджують в Time Development, у цього формату одна з найвищих дохідностей на ринку: від 8 до 12% річних від оренди, а у форматі сервісних апартаментів – до 10–15%. Це суттєво вище, ніж середня дохідність класичного житла.

Загалом є декілька очевидних переваг апартаментів як інвестиції:

професійне управління знімає з власника більшість операційних питань,

є можливість короткострокової оренди з вищою ставкою, розташування у бізнес-центрах або туристичних районах забезпечує стабільний попит.

Але є і нюанси. Зокрема, в апартаментах іноді неможливо прописатися, також можуть діяти інші податкові правила порівняно зі звичайним житлом, а дохідність прямо залежить від заповнюваності.

Формат апартаментів найкраще підходить тим, хто шукає пасивний дохід і готовий довірити управління об'єктом професіоналам. А також тим, хто інвестує в туристичних містах або бізнес-кластерах.

Смарт-квартири та студії: низький поріг входу і швидка оренда

Смарт-квартири – це компактні квартири площею 18–30 м², оптимізовані для мінімального простору. Це наймасовіший інвестиційний формат на первинному ринку: доступна ціна входу робить його реальним варіантом навіть для тих, хто інвестує вперше.

Дохідність з такими активами сягає від 5 до 8% річних від оренди. Це нижче, ніж у апартаментів, але формат компенсує це іншими перевагами:

смарт-квартир и швидше продаються,

мають стабільний попит серед студентів,

молоді та орендарів із невеликим бюджетом,

і легше управляються власником самостійно.

Ризики тут теж свої. По-перше, невелика площа обмежує приріст ціни в довгостроковій перспективі. По-друге, конкуренція на ринку оренди висока — особливо в містах із великою кількістю новобудов. Також іноді на смарт-квартири складніше отримати іпотеку. Цей формат оптимальний для початківців-інвесторів і тих, хто хоче мінімально вкласти і швидко почати здавати.

Будинки та котеджі: великий потенціал і висока планка входу

Інвестиції в приватні будинки або котеджі (переважно у передмісті великих міст або в курортних регіонах) це найбільш капіталомісткий формат із трьох. Але і потенціал тут найширший.

Дохід формується кількома шляхами: довгострокова або подобова оренда, перепродаж після реконструкції. Деякі курортні та рекреаційні об'єкти приносять до 15% річних залежно від формату управління.

На тлі пандемій та війн заміське життя стає дедалі популярнішим і це додатковий драйвер попиту. Більша площа забезпечує кращу ліквідність у преміум-сегменті, а реконструкція дозволяє збільшувати вартість об'єкта. З мінусів – висока вартість входу, постійні витрати на утримання та сильна залежність від транспортної доступності. Об'єкт далеко від зручної інфраструктури здається значно важче навіть за привабливою ціною.

Скільки потрібно для входу в інвестиції

Середня вартість однокімнатної квартири в Києві становить приблизно $50 000–150 000, в інших великих містах – від $25 000–30 000. Орендний дохід у столиці сягає $400–800 на місяць залежно від локації та формату. Смарт-квартири та студії дозволяють увійти в ринок значно дешевше, і саме це робить їх популярним стартовим форматом для інвесторів-початківців.

Окремо варто врахувати інвестування на етапі будівництва: вхід на котловані може дати 40–50% зростання вартості до моменту введення будинку в експлуатацію. Але в нинішніх умовах це потребує особливо ретельної перевірки забудовника.

Незалежно від обраного формату, є кілька параметрів, які суттєво впливають на результат.

Локація: попит найвищий у містах-мільйонниках, туристичних центрах і поблизу бізнес-кластерів. Тип оренди: довгострокова дає стабільний дохід, короткострокова та сервісні апартаменти — вищу ставку, але вимагають більше управлінських зусиль або довіри керуючій компанії. Етап купівлі: вхід на ранньому етапі будівництва дає кращу ціну, але вимагає перевірки надійності забудовника.

Нерухомість залишається зрозумілим і передбачуваним інструментом, але лише тоді, коли вибір формату відповідає конкретним цілям, бюджету та горизонту планування.