Оренда квартир у Києві: який реальний дохід отримує власник?

До повномасштабного вторгнення інвестувати в київське житло під здачу в оренду було справді вигідно: орендні ставки щорічно зростали разом із вартістю нерухомості, і можна було заробляти і «в моменті», і на капіталізації об'єкта. Читайте на Delo.ua , скільки реально заробляє власник квартири в Києві у 2026 році, за якого доходу орендарю комфортно знімати житло та чи є сенс розглядати оренду як інвестицію.

Скільки коштує оренда квартири в Києві у 2026 році

Після лютого 2022 року картина змінилася. Орендарів стало значно менше, ставки знизилися, багато квартир стояли порожніми місяцями. Згодом ринок частково стабілізувався, але ставки залишаються відносно низькими при великому виборі пропозицій. Періодичне зростання цін швидко відкочується назад.

Зазвичай найпопулярнішим форматом виступають однокімнатні квартири. Їхня середня вартість по ринку, незалежно від розташування, коливається від 14 000 до 17 000 гривень на місяць. Преміальний сегмент стартує від 30 000 гривень і вище.

Двокімнатні квартири з ремонтом здаються від 20 000 гривень, а трикімнатні – від 25 000–30 000 гривень. При цьому пріоритети орендарів суттєво змінилися: якщо раніше головними критеріями були інфраструктура та наближеність до метро, то зараз на перше місце вийшли поверховість, наявність генератора в будинку та близькість укриття.

Реальна дохідність здачі квартири в оренду

Щоб зрозуміти, чи вигідно здавати квартиру в Києві, потрібно рахувати не валовий дохід, а ефективну дохідність. Причому, з урахуванням витрат на утримання, періодів вакантності та зносу житла. Як виглядає картина по різних цінових сегментах:

Вартість квартири Середня орендна ставка Річний дохід Окупність Дохідність ~$40 000 (бюджетний сегмент, Троєщина) ~$250/міс ~$3 000/рік ~13 років менше 10% $100 000–200 000 (середній сегмент) $700–800/міс до $9 600/рік ~10 років ~10% $400 000–500 000+ (преміум) $2 000–3 000/міс $24 000–36 000/рік ~15 років нижча за очікування

Але це скоріш показники до вирахування реальних витрат.

Чому частина власників обирає не здавати квартиру

Низька ефективна дохідність – не єдина причина. До загальної картини додаються й інші фактори. Реальні ціни на квартири в Києві за 2024 рік просіли на до 12%, що знецінює сам актив.

Орендні ставки зросли в середньому на 15% порівняно з минулим роком, але залишаються відносно низькими. Вимоги орендарів постійно зростають, і конкуренція між власниками житла змушує вкладати в ремонт і підтримку стану квартири.

У результаті частина власників після аналізу ситуації вирішує просто зачинити квартиру до кращих часів, розуміючи, що оренда не окупить зносу житла та витрат на підтримання його стану. Окремий ризик – очікуване зростання комунальних тарифів. Якщо реальні доходи орендарів не будуть зростати відповідно, попит на оренду за поточними цінами може ще більше скоротитися.

Скільки потрібно заробляти орендарю

Вважається, що оренда квартири не має перевищувати 40% від сукупного доходу сім'ї. Це стандартна «золота пропорція» фінансової стабільності. Виходячи з поточних ринкових цін, орієнтири такі:

Однокімнатна квартира (~17 000 грн): для двох дорослих сукупний дохід має бути від 50 000–60 000 грн; якщо є діти — від 65 000 грн.

Двокімнатна квартира (~23 000 грн): дохід від 70 000 грн для двох дорослих; від 80 000–85 000 грн, якщо є діти.

Трикімнатна квартира (~25 000–30 000 грн): від 90 000–100 000 грн для двох дорослих; від 120 000 грн, якщо двоє дітей.

Для розуміння, якщо оренда однокімнатної квартири коштує 17 000 грн, при доході 50 000 грн вона займає приблизно 34% бюджету. І це ще залишає кошти на побут, продукти, проїзд, комунальні та заощадження. При нижчому доході баланс порушується.

Альтернатива оренді: іпотека замість орендної плати

Для тих, хто планує залишатися в Києві надовго, фінансисти радять розглянути програму «єОселя». Логіка проста: замість того щоб щомісяця платити 17 000–20 000 гривень орендодавцю, ці ж гроші можна спрямовувати на іпотечний платіж за власну квартиру.

Програма пропонує ставку 3% або 7% річних, і для молодих сімей це може виявитися фінансово вигіднішим рішенням у довгостроковій перспективі.

Чи варто інвестувати в київське житло під оренду

Якщо мета отримати пасивний дохід, київський ринок оренди у 2026 році дає скромні результати. Ефективна дохідність 4,8–5,2% річних – це в цілому рівень, при якому оренда ледве перекриває витрати на утримання, але не формує реального заробітку.

Ринок може покращитися після завершення активної фази війни, але розраховувати на це як на інвестиційну стратегію в короткостроковій перспективі не варто. Для власників, які вже мають квартиру і не планують її продавати, здача в оренду залишається розумнішим рішенням, ніж тримати об'єкт порожнім.