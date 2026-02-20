Квартира в кредит у 2026 році: чи варто брати іпотеку зараз?

На початку 2026 року питання кредиту на житло знову опинилося в центрі уваги мільйонів українців. З одного боку держава готує безпрецедентні за масштабом програми підтримки, з іншого — економічна нестабільність і безпекові ризики змушують потенційних позичальників зважувати кожен крок. Читайте на Delo.ua , які програми іпотеки доступні вже зараз, скільки реально доведеться платити щомісяця і чи є сенс брати кредит на квартиру в поточних умовах. Зверніть увагу: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є фінансовою порадою. Умови кредитування можуть змінюватися залежно від банку, програми та індивідуальних обставин позичальника.

Хто і навіщо планує купувати житло

Бажання мати власну квартиру чи будинок в українців нікуди не зникло, навіть в умовах війни. За даними опитування OLX.Нерухомість та сайту «Нерухомі», придбати житло у 2026 році або впродовж найближчих п'яти років планують 54% респондентів: 23% — протягом року, 31% — у довшій перспективі.

Головні мотиви для купівлі такі:

покращення житлових умов — 43%;

переїзд або зміна сімейного статусу — по 22%;

інвестиції та збереження грошей — 19%.

При цьому третина опитаних допускає використання кредитних коштів, ще 31% розраховує на державну програму «єОселя». Бюджети виглядають так: 42% готові витратити до 30 тис. доларів, 39% — від 30 до 60 тис., і лише 4% розглядають об'єкти дорожче 150 тис. доларів. Тобто запит на доступне житло в кредит — масовий і цілком конкретний.

Що пропонує держава вже зараз

Ключовим інструментом доступної іпотеки залишається програма «єОселя». Станом на 2026 рік вона передбачає:

3% річних — для військових, медиків, педагогів, ВПО та інших пільгових категорій;

7% річних — для ширшого кола позичальників;

термін кредитування — до 20 років;

компенсацію до 70% першого внеску для окремих категорій.

Програма охоплює понад 10 банків-партнерів — Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та інші.

Конкуренція між ними дозволяє порівнювати умови та обирати вигідніші пропозиції. У 2025 році за «єОселею» видано понад 4 700 кредитів загальною вартістю понад 8,4 млрд гривень — і попит продовжує зростати.

Іпотека на трильйон: що анонсував Гетманцев

Окрім «єОселі», в Україні готується запуск ще масштабнішої програми. Голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев анонсував державну ініціативу через новостворену Національну установу розвитку (НУР) із загальним обсягом фінансування понад трильйон гривень.

«Національна установа розвитку – це установа для людей. І ця програма надасть нашим громадянам відчутну підтримку. – повідомляє Данило Гетманцев на своєму Telegram-каналі, —

В перспективі – стане однією з магістральних в роботі НУР, буде драйвером післявоєнного відновлення та позитивно вплине на розвиток суміжних галузей.

Переконаний в тому, що зазначену ініціативу підтримає Президент та Прем’єр-міністр.»

Таким чином, мета програми — забезпечити квартиру в кредит або будинок для щонайменше мільйона українських сімей.

Ключові умови нової програми:

фіксована ставка — 3% річних у гривні;

термін кредитування — 25 років і більше;

щомісячний платіж — не більше 20–25% від сукупного доходу сім'ї;

орієнтир платежу — рівень оренди житла у конкретному регіоні плюс 10–15%.

Головні бенефіціари — військовослужбовці, медики, вчителі, ВПО та ті, хто втратив житло через бойові дії. За словами Гетманцева, це не короткострокова акція, а стратегічна програма, розрахована на десятиліття.

Комерційна іпотека: скільки коштує без держпідтримки

Якщо пільгові програми недоступні, залишається комерційний кредит на житло — але він суттєво дорожчий. Ринкові ставки в Україні у 2025–2026 роках коливаються від 8% до 12% річних і вище, залежно від першого внеску, строку кредиту та кредитної історії позичальника.

Частка комерційних іпотек поки становить лише близько 4,5% від усіх виданих кредитів — ринок без держпідтримки ще не розігрівся.

Певне зниження ставок можливе в разі макроекономічної стабілізації та зниження облікової ставки НБУ, але суттєвого здешевлення комерційної іпотеки у 2026 році експерти не прогнозують.

Що стримує покупців

Незважаючи на привабливі умови державних програм, частина українців усе одно відкладає рішення. Причини цілком зрозумілі:

51% називають ключовим фактором стабільність доходів і загальні економічні прогнози;

41% відкладають купівлю через економічну невизначеність;

40% орієнтуються на безпекову ситуацію та ризики на фронті.

Водночас 23% опитаних, навпаки, планують придбати житло раніше — щоб уникнути подорожчання. Це свідчить про те, що ринок розділився: одні чекають, інші діють.

То чи варто брати кредит на квартиру зараз?

Якщо ви потрапляєте під пільгові категорії «єОселі» або майбутньої програми НУР, то умови справді унікальні. Фіксовані 3% на 20–25 років — це зовсім інша математика порівняно з ринковими ставками, і такі можливості відкриваються не часто.

Для всіх інших рішення залежить від конкретних обставин: стабільності доходу, наявності першого внеску, регіону та готовності до довгострокового зобов'язання. Суттєвого здешевлення житла чекати не варто, адже ринок сприймає нерухомість як інструмент збереження капіталу, тому ціни залишатимуться стабільними або помірно зростатимуть.

Якщо рішення дозріло, а фінанси дозволяють, то 2026 рік може стати розумним моментом для кредиту на квартиру. Але поспішати лише через страх подорожчання не варто і краще ретельно порахувати реальне навантаження на бюджет і порівняти всі доступні програми перед підписанням будь-яких документів.