Оренда житла в Україні: міста з найвищою рентабельністю

З 2022 року внутрішня міграція суттєво перекроїла карту орендного ринку України. Мільйони людей із прифронтових та окупованих територій переїхали на захід та в центр країни, і попит на житло в безпечних регіонах різко зріс. Читайте на Delo.ua , які міста стали найдорожчими за вартістю оренди, де рентабельність для власників житла найвища та на що звертати увагу при виборі квартири в оренду в умовах воєнного часу.

Рейтинг міст за вартістю оренди однокімнатної квартири

Ще кілька років тому найдорожчим містом за орендою вважався Львів. Зараз ситуація змінилася. За даними ЛУН, лідером за вартістю оренди однокімнатної квартири є Ужгород — у середньому 17 700 грн на місяць. Це дорожче, ніж у Львові та навіть у Києві.

Місто Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири Ужгород 17 700 грн Львів 16 500 грн Київ 15 000 грн Чернівці 12 300 грн Івано-Франківськ/Кропивницький/ Полтава/Рівне 12 000 грн Вінниця 11 500 грн Дніпро 11 000 грн Черкаси 10 000 грн Хмельницький 9 500 грн Тернопіль 9 400 грн Одеса 7 000 грн Чернігів 5 800 грн Запоріжжя / Суми 5 500 грн Миколаїв 5 000 грн Харків / Херсон 4 000 грн

Закарпаття встановлює рекорд України

Закарпаття стало окремою історією на ринку оренди. З 2022 року сюди активно переїжджають не лише вимушені переселенці, а й бізнес: підприємства релокуються, відкриваються нові робочі місця, з'являється стабільний попит на житло.

І це принесло нові цінові рекорди, яких Україна ще не бачила. Вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді порівняно з 2021 роком зросла на 214%: з 6 000 грн до 19 000 грн. Двокімнатні квартири подорожчали на 260%: з 6 900 до 24 800 грн. Трикімнатні додали 237%: з 8 000 до майже 27 000 грн.

Попит тут суттєво перевищує пропозицію, тому забудовники активно зводять нові об'єкти. Але навіть у новобудовах мінімальна вартість оренди однокімнатної квартири стартує від $400 на місяць.

У Києві попит стабільно вищий за пропозицію

Столиця залишається привабливою насамперед через розвинену інфраструктуру та концентрацію робочих місць. Попит на оренду квартири у Києві стабільно перевищує пропозицію, і це утримує ціни на відносно високому рівні навіть попри ризики обстрілів.

Загалом, середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 15 000 грн. Але розкид великий: у занедбаному стані без ремонту квартиру можна здати за 6–7 тисяч гривень. Тоді як у центральних районах із сучасним ремонтом орендарі платять значно більше. На ринку є і преміальний сегмент. Наприклад, найдорожча квартира в оренду в Києві може вартувати і під $15 000 на місяць.

Орендарі в Києві дедалі більше звертають увагу на практичні характеристики:

наявність укриття в будинку,

власного генератора,

тип опалення.

Квартири на електриці мають нижчі комунальні рахунки в звичайний час, але стають вразливішими під час обстрілів енергетики. Газова плита в старому житловому фонді зараз як перевага, а не недолік.

Дніпро: транзитне місто з високим попитом

Дніпро виконує роль важливого транзитного вузла, як для переселенців, і для військових. Вартість оренди квартири у Дніпрі помітно зросла: однокімнатні квартири у віддалених районах коштують від 8 000–9 000 грн, у центрі – 11 000–13 000 грн на місяць.

Для тих, хто приїжджає із Запоріжжя, Донеччини або Покровська, ці ціни стають справжнім шоком, адже на їхній попередній локації квартиру можна було зняти в рази дешевде. Серед ключових критеріїв вибору для орендарів у Дніпрі – наявність укриття, паркінгу, власного генератора для ліфта та комунікацій.

Де ціни найнижчі і чому

Найдешевша оренда фіксується в містах, які найбільше постраждали від бойових дій або розташовані поблизу прифронтових зон. Харків та Херсон можуть пропонувати по 4 000 грн за однокімнатну квартиру. Запоріжжя та Суми мають по 5 500 грн. Навіть Одеса, яка ще кілька років тому входила до числа найдорожчих міст, опустилась на 14-те місце в рейтингу: однокімнатну квартиру тут можна орендувати за 7 000 грн.

Для інвесторів ці міста важко назвати привабливим варіантом у поточних умовах, адже попит нестабільний, а ризики суттєві. Але для тих, хто готовий залишатися або повертатися, ринок пропонує дуже доступні ціни.

Кому відмовляють орендодавці

Портрет ідеального орендаря за уявленнями більшості власників житла в Україні – молода платоспроможна пара без тварин, без дітей і без звички часто запрошувати гостей. За даними OLX, 39% власників житла не готові здавати квартиру тим, хто має хатніх улюбленців, а 77,6% орендарів стикалися з відмовою саме через наявність тварин.

Окрім цього, за час повномасштабної війни з'явилися нові критерії відбору:

платоспроможність і стабільний дохід;

відсутність домашніх тварин і дітей;

політична позиція та національність потенційного орендаря.

Останній пункт став болючою реальністю ринку оренди квартири, яка сформувалась після 2022 року.

На що звертати увагу при виборі квартири

Вибір квартири в оренду в умовах воєнного часу включає більше факторів, ніж питання ціни та розташування:

наявність бомбосховища або надійного укриття в будинку чи поблизу;

розташування важливих інфраструктурних об'єктів у районі, бо вони можуть бути потенційною ціллю;

безбар'єрний доступ у квартиру, якщо це важливо;

наявність аптек, супермаркетів і навчальних закладів у пішій доступності.

І практичний лайфхак від рієлторів: щоб заощадити на комісії, на дошках оголошень варто вимкнути фільтр «комісія», так відображаються пропозиції безпосередньо від власників.