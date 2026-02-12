Ціни на оренду житла після зими — що відбувається на ринку нерухомості?

Після завершення зимового сезону ринок оренди житла в Україні продовжує залишатися одним з найдинамічніших сегментів нерухомості. Хтось шукає квартиру для переїзду в інше місто, хтось планує здачу квартири в оренду як джерело доходу. Зміни в цінах прямо пов'язані з попитом, регіональними відмінностями та загальною економічною ситуацією. Читайте на Delo.ua , скільки коштує орендувати житло в різних містах України та що впливає на ціни у 2026 році.

Що формує ціни на оренду житла

Вартість оренди квартири – це результат комбінації факторів, які працюють по-різному в кожному місті та районі:

попит і пропозиція на ринку,

економічні умови в регіоні,

транспортна доступність та інфраструктура,

стан квартири та наявність ремонту,

сезонність (літо/зима, початок навчального року),

безпекова ситуація в регіоні,

наявність робочих місць та університетів.

Ці фактори можуть як підвищувати орендну ставку в кілька разів, так і робити житло більш доступним для орендарів з обмеженим бюджетом.

Загальна тенденція – зростання цін по країні

За даними Мінфін, у багатьох містах України вартість оренди квартир значно зросла за рік. Найдорожчі пропозиції сьогодні спостерігаються у Києві та на заході країни, де попит перевищує пропозицію і це відчутно підштовхує ціни вгору.

У Києві, Львові чи Ужгороді ціни на оренду житла залишаються одними з найвищих на національному рівні. Водночас у прифронтових та південних регіонах орендна плата залишається доступнішою, іноді в кілька разів.

Динаміка середніх цін на плату за оренду 1-кімнатної квартири

Джерело: index.minfin.com.ua

Захід України – найвищі ціни

Західні регіони традиційно демонструють одні з найвищих цін на оренду житла. Це пояснюється високим попитом через міграцію населення, розвинену інфраструктуру та відносну безпеку регіону.

Наприклад, в Ужгороді середня плата за оренду квартири вже є однією з найвищих по країні – іноді навіть вище, ніж у деяких районах Києва: 13733,99 грн проти 10182,93 грн. У Львові ситуація схожа – центральні райони та квартири з євроремонтом коштують в середньому 12 000 грн, якщо брати середній показник.

Київ – стабільно високі ставки

Столичні ставки продовжують залишатись високими, особливо для двокімнатних і більших квартир. Хоча за останні місяці в окремих сегментах спостерігалось коригування цін порівняно з піковими показниками.

Здача квартири в оренду в Києві залишається привабливою для власників: попит стабільний, і навіть у періоди сезонного затишшя квартири в хороших локаціях знаходять орендарів швидко.

Схід та південь – нижчі ставки

Харків, Запоріжжя, Миколаїв та інші райони поки що мають нижчі середні орендні ставки. Це визначається як економічними умовами, так і меншою міграційною привабливістю через близькість до зони бойових дій.

Водночас для орендарів це можливість знайти житло значно дешевше, ніж на заході чи в столиці.

Херсонщина – найдешевший регіон

Херсонська область наразі займає одне з перших місць серед найдешевших регіонів для оренди житла. Середня орендна плата за однокімнатну квартиру може становити близько 3 000 грн на місяць, тобто в кілька разів дешевше, ніж у Києві чи Львові.

Це пояснюється складною безпековою ситуацією, обмеженою інфраструктурою та низькою купівельною спроможністю населення.

Що відбувається з цінами після зими

В зимові періоди багато міст фіксують стійке зростання орендних ставок у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Середні ціни на плату за оренду 1-кімнатної квартири по областях у грудні 2025

Джерело: index.minfin.com.ua

Збільшення орендної плати

Це частково пов'язано з відновленням попиту під час та після зимових свят та поверненням тимчасових мешканців у великі міста.

Студенти повертаються до навчання, люди шукають нові роботи, хтось переїжджає після зимової паузи – все це створює додатковий попит на оренду квартир.

Стабілізація та різниця по регіонах

Динаміка цін не однакова для всіх міст. У деяких регіонах ціни зростають, в інших – майже не змінюються або навіть трохи знижуються в окремих сегментах.

Наприклад, у Києві ціни на оренду житла в центрі можуть рости, тоді як на периферії – залишатися стабільними або навіть знижуватися через збільшення пропозиції нових квартир.

Популярнішу нерухомість легше здати дорожче

У великих містах, особливо у центральних районах Києва чи Львова, житло зручної площі з сучасним ремонтом може коштувати суттєво дорожче, ніж у периферійних районах або менших обласних центрах.

Здача квартири в оренду з якісним ремонтом, меблями та технікою дозволяє власникам встановлювати вищі ставки – і знаходити орендарів навіть за такою ціною.

Чого можна очікувати у 2026 році

Очікується, що тренд на зростання орендних ставок збережеться у 2026 році. Особливо у великих містах та у популярних локаціях, де попит на якісне житло перевищує пропозицію.

У той же час регіональні диспропорції можуть ще більше загострюватися. Частина орендарів шукає дешевші варіанти поза мегаполісами, що може стимулювати розвиток оренди житла в передмістях та невеликих містах.

Здача квартири в оренду продовжуватиме бути привабливою інвестицією, особливо для тих, хто має нерухомість у великих містах з розвиненою інфраструктурою.

Ринок оренди житла в Україні у 2026 році демонструє стійке зростання цін у популярних містах та регіонах. Київ, Львів, Ужгород залишаються лідерами за вартістю оренди квартир, тоді як східні та південні регіони пропонують значно доступніші варіанти.

Для орендарів це означає необхідність уважно вибирати локацію та бути готовими до конкуренції за хороші варіанти. Для власників здача квартири в оренду залишається привабливим джерелом доходу, особливо якщо житло в хорошому стані та зручній локації.

Головне – реалістично оцінювати ринок, порівнювати пропозиції та розуміти, що ціни формуються не лише бажанням власника, а реальним попитом та конкуренцією. А от питання, чи продовжать ціни рости далі, залежить від економічної ситуації та динаміки міграційних процесів у країні.