В яку нерухомість за кордоном інвестують українці

Якщо на початку вторгнення українці купували житло переважно у сусідніх європейських країнах, то з 2024 року тренд дещо змінився

На рахунках українців зберігається більше ніж 700 млрд гривень, ще існує приблизно 450 млрд гривень так званих “підматрасних” грошей. Про це розповів на одній з останніх конференцій голова Національного банку України Андрій Пишний.

На початку повномасштабного вторгнення українські накопичення активно почали мігрувати за кордоном – в нерухомість. Оскільки європейські країни територіально ближчі та зрозуміліші, то найбільше інвестицій припало саме на них: Польща, Чехія, Австрія, Німеччина, Іспанія.

З початку 2024 року спостерігається новий тренд: Близький Схід та країни Азії такі як Індонезія, а також Туреччина. Насамперед інвестори вбачають в інвестуванні в інші країни можливість диверсифікації портфеля. Оскільки це дозволяє знизити загальний ризик, адже падіння на одному ринку можуть бути компенсовані зростаннями на іншому. До того ж інвестування у європейську нерухомість не приносить великих прибутків, бо річна дохідність не перевищує 7%.

В Індонезії, ОАЕ та Туреччині дохідність в середньому вища – від 8 до 15%. Саме тому сюди спрямовують гроші інвестори більш ніж зі 100 країн світу.

Вкладати гроші за кордоном можна і в українські проєкти. Так до прикладу харківські девелопери “Житлобуд-2” та “Teus Group” спільно з турецьким забудовником наприкінці минулого року запустили проєкт DESIRE. Це житловий комплекс преміумкласу з резиденціями та готельною частиною, що розташований в одному з наймолодших районів турецької Анталії.

Керувати нерухомістю, а отже і здачею в оренду буде всесвітньо відома та одна з найбільших у світі готельних мереж Best Western, що забезпечує високу рентабельність проєкту та повністю пасивні інвестиції.