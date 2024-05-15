В какую недвижимость за рубежом инвестируют украинцы

Если в начале вторжения украинцы покупали жилье преимущественно в соседних европейских странах, то с 2024 года тренд несколько изменился.

На счетах украинцев хранится более 700 млрд гривен, еще существует примерно 450 млрд гривен так называемых "подматрасных" денег. Об этом рассказал на одной из последних конференций глава Национального банка Украины Андрей Пышный .

В начале полномасштабного вторжения украинские накопления активно начали мигрировать за границу – в недвижимость. Поскольку европейские страны территориально более близки и понятны, то больше всего инвестиций пришлось именно на них: Польша, Чехия, Австрия, Германия, Испания.

С начала 2024 года наблюдается новый тренд: Ближний Восток и страны Азии, такие как Индонезия, а также Турция. В первую очередь инвесторы видят в инвестировании в другие страны возможность диверсификации портфеля. Поскольку это позволяет снизить общий риск, ведь падения на одном рынке могут быть компенсированы ростом на другом. К тому же инвестирование в европейскую недвижимость не приносит больших доходов, потому что годовая доходность не превышает 7%.

В Индонезии, ОАЭ и Турции доходность в среднем выше – от 8 до 15%. Именно поэтому сюда направляют деньги инвесторы из более чем 100 стран мира.

Вкладывать деньги за границей можно и в украинские проекты. Так к примеру харьковские девелоперы "Жилстрой-2" и "Teus Group" совместно с турецким застройщиком в конце прошлого года запустили проект DESIRE. Это жилой комплекс премиумкласса с резиденциями и гостиничной частью, расположенный в одном из самых молодых районов турецкой Анталии.

Управлять недвижимостью, а значит и сдачей в аренду, будет всемирно известна и одна из крупнейших в мире гостиничных сетей Best Western, обеспечивающая высокую рентабельность проекта и полностью пассивные инвестиции.