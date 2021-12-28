"Эпицентр" будет продавать мебель через дополненную реальность

Вскоре клиенты интернет-магазина epicentrk.ua смогут использовать дополненную реальность для приобретения мебели. Эта технология позволит максимально реалистично визуализировать товар и показать, как он будет выглядеть в конкретной комнате и интерьере.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Эпицентр К".

Отмечается, что внедрение AR-технологии (от англ. augmented reality – дополненная реальность) в работе интернет-магазина epicentrk.ua станет возможным благодаря подписанию договора с компанией ARBrowser. Это основанный украинцами американский стартап, занимающийся визуальными технологиями для онлайн-ритейлеров.

Благодаря интеграции комплексного программного обеспечения ARBrowser с интернет-магазином компания введет целый ряд инновационных для украинского рынка сервисов.

В частности, с помощью функции дополненной реальности покупатели смогут через камеру своего смартфона или планшета посмотреть, как будет выглядеть мебель в их комнате.

Чтобы воспользоваться этой функцией, клиенту компании не нужно будет устанавливать ни одного программного обеспечения — достаточно лишь просканировать QR-код. На сайте также появится 360 HD-viewer, что позволит просматривать мебель с разных сторон, и конфигуратор, который предоставит возможность менять цвет и отдельные элементы мебели.

Как уверяет и. о. директора направления "Мебель" компании "Эпицентр К" Александр Лукьянченко, интернет-магазин ритейлера станет первым в Украине, который будет использовать такие технологии для продажи мебели.

"Пандемия коронавируса существенно ускорила развитие e-commerce. Понимая удобство этого канала, потребитель все чаще покупает мебель в интернете. Только в 2021 году онлайн-продажи этой категории товара в сети "Эпицентр" выросли более чем на 50%, а доля e-commerce в обороте мебели превысила 15%. С внедрением технологии дополненной реальности в работу интернет-магазина мы еще больше облегчаем процесс выбора и покупки мебели для своих клиентов, а значит, можем рассчитывать на дальнейшее улучшение эффективности нашего онлайн-канала", — отметил Александр Лукьянченко.

По его словам, аналитика продаж ряда американских мебельных ритейлеров, которые уже внедрили в свою работу технологии ARBrowser, свидетельствует о высокой эффективности этого сервиса. В среднем интеграция новых технологических решений интернет-магазинами позволяла увеличить конверсию вдвое и сократить количество возвратов товара на 30%.

Запуск новых сервисов на сайте epicentrk.ua запланирован на начало 2022 года. На старте компания будет сотрудничать с несколькими поставщиками и тестировать новые функции на ограниченном ассортименте товаров. На первых порах это будут наиболее популярные среди потребителей письменные столы, шкафы, диваны и кровати. На сайте интернет-магазина такие товары выделят специальными пометками.

В будущем компания планирует увеличивать предложение мебели, которую можно будет выбрать через технологию дополненной реальности.

СПРАВКА:

Компания "Эпицентр К" — один из крупнейших игроков украинского рынка розничной торговли. По состоянию на ноябрь 2021 года ритейлер объединяет 69 торговых центров "Эпицентр", которые представлены во всех регионах Украины. В структуру группы компаний также входит интернет-магазин epicentrk.ua, 10 гипермаркетов "Новая Линия" и целый ряд производственных активов в сферах агропромышленности, деревообработки и керамической плитки. Компания "Эпицентр К" является также продавцом мебели в Украине. В отдельных категориях товара, таких как офисная и столовая мебель, доля ритейлера на украинском рынке превышает 25%. С 2016 года компания начала развивать в собственных торговых центрах отдельную сеть мебельных магазинов формата shop in shop "Центр Мебели". По состоянию на декабрь 2021 года она объединяет уже 42 торговые точки общей площадью более 100 000 кв. м.

Напомним, "Эпицентр" открыл в Хмельницкой области инновационный IQ-офис за 350 млн грн. В IQ-офисе будет сконцентрирован "мозговой центр" группы компаний "Эпицентр К". Он объединит под одной крышей более 600 специалистов IT-департамента компании, диджитал-департамента, отдела контента, автоматического заказа товаров, центра коммуникаций.