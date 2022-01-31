«Мы построили самую большую сеть пунктов выдачи интернет-заказов среди онлайн-ритейлеров Украины», — Ольга Шевченко, EVA

Одна из крупнейших розничных сетей на рынке товаров для здоровья, красоты и ухода EVA существенно выросла во время кризиса, вызванного пандемией. Исполнительный директор Ольга Шевченко рассказала о внутренних процессах в компании, принципах управления и ключевых проектах.

Локомотивом каких трендов был кризис и что радикально изменилось на вашем рынке?

Пандемия коронавируса не создала новые тренды, но усилила существующие. Например, в разы увеличила значимость направления e-commerce.

Мы выделили часть ресурсов, предназначенных для открытия новых магазинов, на развитие интернет-магазина EVA.UA. В 2020-м продажи через этот канал увеличились в шесть раз. В первом полугодии 2021-го продажи выросли более чем в 2,5 раза. Сейчас на интернет-магазин приходится 7,5% продаж от общего объема, и этот показатель постоянно растет.

Пандемия коронавируса не создала новые тренды, но усилила существующие

Какие проекты компании можно назвать ведущими?

Ключевым сегодня и на ближайшее будущее является развитие онлайн-направления, логистики и сети магазинов, а также внедрение передовых IT-решений.

Наш интернет-магазин занимает второе место среди ритейлеров e-сommerce в сегменте товаров для здоровья, красоты и ухода. Мы построили самую большую сеть пунктов выдачи интернет-заказов среди онлайн-ритейлеров Украины и не собираемся останавливаться.

В настоящее время модернизируем и автоматизируем распределительные центры в Днепре, Броварах и во Львове, реализуем амбициозный проект по запуску нового логистического хаба в Одессе. В 2021 году открыты 77 новых магазинов EVA, в том числе два в формате beauty lab (Киев, Харьков). Сеть пересекла отметку в 1100 торговых точек.

Мы работаем над новыми форматами EVA, чтобы удовлетворять запросы потребителя как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Разрабатываем новый дизайн торговых точек для улучшения клиентского опыта потребителей. Внедряем лучшее программное обеспечение, создаем собственные программные продукты, чтобы обеспечить независимость от внешних подрядчиков и высокую скорость трансформации.

Мы построили самую большую сеть пунктов выдачи интернет-заказов среди онлайн-ритейлеров Украины и не собираемся останавливаться

Инвестируем значительные средства в автоматизацию логистических центров. Склады EVA ежедневно принимают и отгружают в 367 городах Украины до 1,5 млн единиц товаров. Обрабатывать такие объемы позволяет высокотехнологичное оборудование, современные WMS и TMS (системы управления складскими процессами и транспортом).

В торговых точках внедрено и совершенствуется использование гаджетов (терминалы сбора данных, мобильные телефоны) для контроля и выполнения внутренних процессов, связанных с товаром или выдачей интернет-заказов. Недавно в магазинах появились первые кассы самообслуживания. Также активно работаем над внедрением программных РРО.

Может ли руководитель крупного бизнеса позволить себе действовать как предприниматель — отчаянно и рискованно?

Я не сторонница отчаянных действий. Принимать ключевые решения нужно с холодной головой. Мы оцениваем риски, анализируем эффективность, прогнозируем и только на основании этого принимаем решение о реализации проектов. Успех EVA в эффективном планировании и прогнозировании.

Принимать ключевые решения нужно с холодной головой

Какие компетенции нужны менеджеру для работы в условиях, которые трудно спрогнозировать? На что в таких случаях полагаться — на интуицию или аналитику?

Для менеджера важны стратегическое видение, умение ориентироваться в трендах, анализировать и предвидеть риски, гибкость и готовность к постоянным переменам. Критерий правильного решения — результат. Безусловно, не все можно спрогнозировать, но аналитика все же надежнее интуиции. Мы больше доверяем цифрам и прогнозам, а тот факт, что существуют исключения, не отменяет правил.

В аналоговую эпоху руководитель был прежде всего непосредственным контролером компании, каждого ее департамента. Ценились жесткость, способность четко строить планы и выполнять их. Каким должен быть современный управленец?

Задача руководителя — развиваться, создавать возможности для команды изучать тренды. Смотреть в будущее и в разнообразии информации улавливать то, что важно для бизнеса, доносить это до сотрудников и определять основной вектор развития компании.

Не помешает быть немого жестким, чтобы направлять команду, держать курс, добиваться результатов даже в самых неблагоприятных условиях. При этом эффективный руководитель должен быть адаптивным и приспосабливаться к быстрым изменениям.

Насколько вы погружены в операционное управление компанией? Что делегируете подчиненным?

Топ-менеджеры нашей компании мудры и самодостаточны. Команда сформирована из людей, на которых можно положиться, поэтому ряд важных решений, в частности в операционном управлении, они принимают самостоятельно. При этом я не могу полностью отказаться от погружения в операционные процессы и как руководитель должна быть достаточно информированной, чтобы контролировать и объективно оценивать эффективность и результаты.

Соучредитель PayPal Питер Тиль стремится брать на работу только тех кандидатов, которые не боятся говорить то, что думают. Какие главные критерии отбора топ-менеджеров в вашей компании?

При отборе кандидатов, особенно на ключевые должности, важны два аспекта: профессиональные компетенции и то, насколько ценности человека совпадают с ценностями компании — клиентоориентированность, профессионализм, командность, динамика, эффективность и ответственность. Это показывает, сможет ли человек влиться в команду и принять корпоративную культуру EVA. Необходимо понимать, что, когда у профессионала с экспертизой, а именно такие нам нужны, есть свое видение, это прекрасно.

Как оставаться лидером рынка, когда компании одной отрасли продают примерно одинаковые продукты или оказывают аналогичные услуги?

Ритейл — это не только товар, но и сервис — то, насколько комфортен для потребителя доступ к ассортименту. Мы всегда стремимся дать покупателю максимально выгодное предложение. Это касается и цен, и уникальных позиций в ассортименте. Много внимания уделяем развитию сервиса, чтобы предлагать высокие стандарты обслуживания, понятную ненавязчивую коммуникацию, выгодные и прозрачные условия программы лояльности.

Ритейл — это не только товар, но и сервис

Все успешные инновационные решения впоследствии становятся стандартом для рынка, но здесь важно быть первыми, чтобы сервис или услуга ассоциировались с EVA.

Также мы уделяем большое внимание корпоративной социальной ответственности. Клиенты, для которых важно, чтобы бизнес участвовал в решении важных вопросов общества, понимают, что они не просто покупают, а способствуют улучшению.