Обзор сухого корма для котов Optimeal Beauty: новинка в холистик рационах

Осенью 2021 года в продаже появилась целая линейка новых рационов Оптимил для котов – Optimeal Cat Beauty. Это корма с особым составом, который позволяет отнести их к классу холистик.

Понятие холистик включает в себя идеально сбалансированный состав и его максимальное соответствие физиологии конкретных животных, использование наиболее качественных ингредиентов с высокой питательной ценностью. Линейка Optimeal Beauty включает в себя корм для котов сухой и влажный, данный обзор посвящен сухим кормам.

Состав сухих кормов для котов Optimeal Beauty

Любителям продукции Optimeal хорошо известно, что любой сухой корм для кошек Оптимил традиционно отличается высоким содержанием белка животного происхождения, набором специальных ингредиентов для комплексного укрепления иммунитета и отсутствием искусственных добавок. Этими же достоинствами обладают рационы холистик, но у них есть ряд принципиальных отличий от привычных кормов класса супер-премиум.

Корма Optimeal Beauty для котов не содержат традиционных источников животного белка – мяса млекопитающих, птицы, мясных субпродуктов, яиц и молочных продуктов. Основу кормов составляют ценные сорта рыбы (лосось и атлантическая сельдь) и морепродукты (мидии, креветки, криль).

Любой рацион содержит рыбный протеин, преимущественно дегидрированный (39-40%), а также гидролизованный (2,8%), по 2,5% мяса лосося и атлантической сельди, 2% мидий и 1% креветок, 1% дегидрированного протеина криля. Мидии и креветки используются целиком, с раковинами/панцирями, которые богаты ценными веществами.

Рационы холистик не содержат пшеницы и сои (их использование вообще не характерно для кормов Optimeal, поскольку соевый белок и пшеничный глютен часто вызывают у кошек аллергию), кукурузы, обычного и сладкого картофеля – продуктов с высоким гликемическим индексом.

В состав кормов Optimeal Beauty входят наиболее ценные, полезные для кошек бобовые – чечевица красная, желтый горох, нут (в корме Fitness) или зерновые – рис коричневый, сорго, овес, ячмень, спельта или теф, а также гороховый протеин (в кормах Podium и Harmony). Корм Optimeal Beauty Fitness помимо бобовых содержит тапиоку – продукт с высоким содержанием крахмала, более полезного, чем картофельный или кукурузный.

ALT сухой корм для кошек Optimeal Beauty

Помимо основных ингредиентов, источников гипоаллергенных белков и углеводов с низким гликемическим индексом, любой сухой рацион Optimeal Beauty для котов содержит:

жиры – куриный и лососевый;

пивные дрожжи (источник иммуностимуляторов бета-глюканов);

яблочные выжимки, корень цикория, ягоды клюквы и черники, алоэ вера – источники клетчатки, пребиотиков, антиоксидантов;

очищенные бета-глюканы, пребиотики МОС и ФОС, экстракт розмарина;

незаменимую для кошек аминокислоту таурин;

богатый набор витаминов и минералов.

Кроме того, в каждом корме есть особые вспомогательные ингредиенты и добавки – масло огуречника и специальные гранулы для очистки зубов Dental pearls (Podium), ромашка и мелисса (Harmony), тыква, морковь, семена тыквы, L-карнитин и DL-метионин (Fitness).

Преимущества новых холистик рационов Optimeal Beauty для котов

ALT сухой корм для кошек Optimeal Beauty

Всем рационам для котов Optimeal Beauty присущи общие достоинства. Основу кормов составляют продукты с высокой питательной ценностью, гипоаллергенным составом и низким гликемическим индексом, максимально полезные и безопасные для здоровья. В частности, рыба и цельные морепродукты богаты:

разнообразными белками, необходимыми для мышечной и соединительной ткани (коллаген входит в состав кожи и волос, связок, суставных хрящей). На долю протеинов из рыбы и морепродуктов приходится до 85% от общего количества белков в составе кормов;

жирными кислотами омега-3;

витаминами и минералами;

натуральными глюкозамином и хондроитином, которые необходимы для здоровья суставов;

антиоксидантом астаксантином;

хитином, который нормализует перистальтику, жировой обмен, способствует детоксикации.

Также все корма обогащены комплексом ингредиентов для укрепления общего и местного иммунитета – бета-глюканами, пребиотиками, антиоксидантами.

Каждый сухой корм для кошек Optimeal Beauty имеет отличительные особенности состава, которые позволяют сделать акцент на определенных аспектах заботы о питомце.

Optimeal Beauty Podium Shiny Coat & Dental Care помимо здоровья внутренних органов поможет поддерживать безупречный внешний вид кошки. Этому способствует повышенное содержание жирных кислот (1,13% Омега-3 и 5,59% Омега-6), которые делают кожу эластичной, а шерсть блестящей.

ALT сухой корм для кошек Optimeal Beauty Podium Shiny Coat & Dental Care

Еще одна отличительная особенность корма – наличие инновационной добавки Dental pearls для профилактики стоматологических проблем. Это целлюлоза в форме микрокристаллов, которые деликатно удаляют зубной налет при раскусывании гранул. Оптимил – первый производитель, который начал выпуск кормов с Dental pearls. Корм Podium состоит из гранул двух видов, разной формы и размера, что тоже способствует более качественной очистке зубов.

Optimeal Beauty Harmony Mild Calming Effect поможет позаботиться о телесном и душевном здоровье питомца. Ромашка и мелисса обладают мягким успокоительным эффектом, делают кошек с чрезмерно возбудимой нервной системой более уравновешенными.

ALT сухой корм для кошек Optimeal Beauty Harmony Mild Calming Effect

Optimeal Beauty Fitness Healthy Weight & Joints способствует поддержанию отличной физической формы и предотвращает набор лишнего веса. Корм богат животными (источник – рыба) и растительными (источник – бобовые) белками, сбалансированными в идеальных для контроля веса пропорциях. Содержание жиров в нем снижено до 11% (в других кормах линейки 17%). Мякоть и семена тыквы, морковь служат дополнительным источником растворимой клетчатки, а целлюлоза – нерастворимой. Высокое содержание клетчатки (4%) тоже способствует контролю веса. Аминокислота DL-метионин способствует укреплению мышц, а L-карнитин – расщеплению жиров с высвобождением энергии.

ALT сухой корм для кошек Optimeal Beauty Fitness Healthy Weight & Joints

Где купить Optimeal Beauty сухой корм для котов

Приобрести новинку можно во многих интернет-магазинах, которые предлагают купить корм Оптимил для кошек. Использование ценного сырья отразилось на стоимости кормов, они ощутимо дороже рационов супер-премиум, но для рационов класса холистик цена 330-385 грн. за кг (в зависимости от объема упаковки) является более чем приемлемой. Цена кормов Fitness, Podium и Harmony в одинаковой расфасовке не различается:

650 г (только корм Podium)– 249 грн.;

1,5 кг – 577 грн.;

4 кг – 1318 грн.

Корм для котов Optimeal Cat Beauty

Optimeal Cat Beauty – новинка, которая поможет владельцам котов и кошек с ослабленным иммунитетом, склонностью к пищевой аллергии, расстройствам пищеварения в решении этих проблем. Если кошка малоподвижна и склонна к набору лишнего веса, эмоционально не уравновешена, либо состояние ее кожи, шерсти и зубов далеко от идеального, можно подобрать холистик рацион, разработанный специально для решения одной из этих проблем. Рационы Optimeal Beauty для котов достаточно близки по составу, чтоб можно было в любой момент перейти на корм, который лучше соответствует актуальным потребностям животного.