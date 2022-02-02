Российский экс-партнер McKinsey стал новым топ-менеджером сети "Сильпо"

Алексей Белкин, экс-партнер McKinsey&Company в России, с января 2022 года стал исполнительным директором сети "Сильпо". Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на его публикацию в LinkedIn.

В социальной сети на своей странице, которая в настоящее время недоступна, Белкин указал свое место работы и должность — управляющий директор сети супермаркетов "Сильпо" и заместитель президента торгово-промышленной группы Fozzy Group.

В Fozzy Group сообщили, что работают с Белкиным около 7 лет. Еще во время работы в McKinsey&Company он участвовал в развитии Fozzy Group: работал над внедрением data science, улучшением операционной деятельности и принимал участие в управлении товарными категориями.

"Мы продолжаем сотрудничать с Алексеем по этим же направлениям как с одним из ключевых менеджеров компании", — рассказали в пресс-службе Fozzy Group.

Что еще известно о Белкине

В McKinsey он занимался разработкой и запуском проектов в сфере ритейла. В частности, Белкин возглавлял отдел аналитики розничной торговли и FMCG практики.

Он часто был докладчиком на конференциях, рассказывал о диджитал-трансформации розничной торговли и e-commerce.

Отметим, что сеть "Сильпо" начала получать большие убытки в последние годы. В частности, за январь-сентябрь 2021 года компания получила 1,18 млрд гривен ущерба, в 2020-м — более 3 млрд грн.