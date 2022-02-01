Новым генеральным директором "Интерпайпа" назначили Франца Йозефа Маркса

Генеральным директором украинской промышленной компании "Интерпайп" назначен Франц Йозеф Маркс (Franz Josef Marx). Он приступил к работе 1 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На этом посту Франц Йозеф Маркс сменит Фади Храйбе, который продолжит возглавлять Совет директоров компании.

Новый руководитель имеет многолетний опыт работы в крупных промышленных компаниях. В частности, он занимал позицию президента International Paper в России, генерального директора ОАО "Светогорск", генерального директора Группы "Илим", независимого директора в Совете директоров ГК "Кама".

До этого Франц Йозеф Маркс был партнером в The Boston Consulting Group и Roland Berger Strategy Consultants, где в качестве управляющего партнера руководил Московским офисом.

Его карьера началась в компании BASF AG на позиции стажера с последующим управленческим опытом в Восточной Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Маркс получил степень MBA в Кильском университете имени Кристиана Альбрехта (Германия). Кроме того, он магистр технических наук в Техническом университете Бингена (земля Рейнланд-Пфальц, Германия).

"Франц Йозеф Маркс уже работал с "Интерпайпом" в качестве консультанта компании BCG. Он хорошо понимает структуру и внутренние процессы в компании. За последние годы "Интерпайп" вышел в новые сегменты производства и продаж премиальной продукции, а господин Маркс обладает соответствующим опытом, чтобы развивать это направление и укреплять позиции компании на экспортных рынках", — отметил председатель Совета директоров "Интерпайп" Фади Храйбе.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д продукции. Продукция поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В компании работают 10 тысяч сотрудников.

Напомним, в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, трубно-колесный холдинг Виктора Пинчука "Интерпайп" увеличил продажи трубной продукции на 28%, до 602 тысяч тонн. Увеличение цен на сырьевые товары началось в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.