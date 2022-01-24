В 2021 "Интерпайп" увеличил продажи труб. Помогло увеличение добычи нефти и газа в мире

В 2021 году по сравнению с 2020 годом трубно-колесный холдинг Виктора Пинчука “Интерпайп” увеличил продажи трубной продукции на 28% до 602 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Стремительный рост цен на углеводороды стимулировал энергетические компании по всему миру инвестировать в добычу, что, в свою очередь, приводило к повышению спроса на трубную продукцию как в Западном, так и в Восточном полушарии. Именно поэтому "Интерпайп" в 2021 году нарастил продажи трубной продукции, например, на Ближнем Востоке на 20%", - сказано в сообщении.

При этом компания увеличивает долю премиальной трубной продукции в своем портфеле продаж. Если в 2020 году реализация премиальных соединений составила 27 тыс. т, то по итогам 2021 года этот показатель составил 42 тыс. т (+56%).

В прошлом году поставки труб на украинский рынок увеличились на 12% по сравнению с 2020-м. Основной прирост продемонстрировали продажи частным газодобывающим компаниям, тогда как реализация в адрес государственных энергетических компаний существенно не изменилась.

Продажи железнодорожной продукции – колес, бандажей, осей и колесных пар – в 2021 году сократились на 10% в сравнении с 2020 годом и составили 174 тыс. т.

В Украине продолжается стагнация в вагоностроительной отрасли, которая по итогам прошлого года сократила выпуск грузовых вагонов на треть – до около 2 тыс. ед. При этом потенциал украинского транспортного машиностроения намного выше, но владельцы морально устаревшего подвижного состава не принимают решение инвестировать в его обновление. Тем не менее, прирост в сфере вагоноремонтов позволил в 2021 году сохранить продажи «Интерпайпа» на украинском рынке практически на уровне 2020 года.

В то же время продажи на рынки стран СНГ в 2021 году обвалились на 25% после введения в феврале РФ эмбарго на импорт украинской ж/д продукции. Тем не менее, активная работа «Интерпайпа» по диверсификации рынков сбыта позволила уже со 2 квартала частично нивелировать негативный эффект от эмбарго за счет реализации в страны Евросоюза, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока.

В 2021 году «Интерпайп» существенно нарастил продажи колесных пар на экспортные рынки, прежде всего, в Евросоюз. Всего Компания реализовала 20 тыс. шт. колесных пар, что на 25% больше по сравнению с 2020 годом. При этом продажи колесных пар, собранных на мощностях в Украине, показали прирост на 38%.

Напомним, рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.

Вслед за этим начали расти цены и на природный газ с середины лета 2021 года, в сезон закачки: когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. Рост продолжился осенью и в декабре 2021 года, а 21 декабря котировки на нидерландском хабе TTF побили новый исторический рекорд в $2272 долларов за тысячу кубометров.

При этом эксперты допускают, что тренд высоких цен на углеводороды может сохраниться и на 2022 год. Это связано с увеличением потребления голубого топлива в странах ЕС из-за политики постепенного отказа от ископаемого топлива.