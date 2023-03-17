11-я Неделя австрийского кино состоится в этом году

После годового перерыва: фестиваль актуальных фильмов из Австрии возвращается в Украину. Это возвращение символизирует поддержку украинского народа и выражает уважение их несокрушимости.

30 марта в киевском кинотеатре "Жовтень" начнется фестиваль "Неделя австрийского кино". Событие будет традиционно охватывать наиболее яркие и резонансные австрийские ленты последних лет. В 2022 году киносмотр не состоялся из-за российского вторжения в Украину, однако организаторы этого года приняли решение возобновить фестиваль.

"Украинцы — это борцы за свободу, которые поражают весь мир смелостью и трудолюбием. Республика Австрия и ее народ поддерживают стремление Украины защищать европейские ценности в этой несправедливой войне, которую развязала Россия. Мы солидарны с Украиной и решительно стоим бок о бок с ней. Так же австрийская культура должна поддержать волю украинцев к нормальной жизни, несмотря на эти сложные времена. Мы надеемся, что восстановление Недели австрийского кино в Киеве станет достойным символом поддержки украинской несокрушимости " , - отметил доктор Арад Бенке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине.

Фестиваль проводят Австрийский культурный форум в Киеве и Австрийское бюро кооперации во Львове совместно с кинокомпанией "Артхаус Трафик" при поддержке генерального партнера Amic Energy .

"Как представители австрийского бизнеса в Украине, мы хотели бы выразить нашу солидарность с Украиной и ее несгибаемым народом, который продолжает отстаивать европейские ценности. На примере наших отважных сотрудников, которые, несмотря на угрозу, остались на своих рабочих местах и продолжили работать, мы видим сплоченность и силу украинского общества, которое не может не вдохновлять. Именно поэтому мы очень рады стать частью 11-й Недели австрийского кино в Киеве и поддержать несокрушимый дух Украины в эти непростые времена" , - подчеркнул управляющий директор Amic Energy Гюнтер Майер.

Фестивальный постер вдохновлен фильмом "Римини", вошедшим в программу киносмотра. Это новая лента австрийца Ульриха Зайдля - одного из самых авторитетных режиссеров европейского авторского кино, автора фильмов "Импорт-Экспорт", "Сафари", а также трилогии "Рай". Картина получила свое название от курортного городка Римини, где обитает главный герой – некогда известный певец, который теперь подрабатывает в отеле, развлекая туристов и немногочисленных фанаток. Вдруг его серые будни прерываются появлением взрослой дочери, которую он когда-то покинул. Мировая премьера картины состоялась на Берлинале в прошлом году, а на фестивале Diagonale "Римини" отметили наградами за Лучшие игровой фильм и костюмы.

Остальные программы будут обнародованы впоследствии. В подборку войдут самые знаковые австрийские премьеры последних лет.

После завершения фестиваля активисты и руководители киноклубов смогут организовать показы в своем городе в рамках проекта "Киноклуб. Всеукраинская сеть". Для этого нужно подать заявку на сайте .

СПРАВКА:

AMIC Energy — австрийская компания, владеющая сетью из 470 автозаправочных станций мобильного и розничного обслуживания в Австрии, Латвии, Литве, Польше и Украине со штаб-квартирой в Вене. По состоянию на 2021 год, ПИИ "АМИК Украина" - одна из крупнейших по объемам реализации сеть в Украине, которая занимает 7,4% украинского топливного розничного рынка.

После полномасштабного вторжения российской федерации в Украину AMIC ENERGY в Украине не прекращает помогать подразделениям Вооруженных Сил Украины, военным администрациям и территориальным общинам разных областей, уже передав более 275 тыс. литров горючего, а также бесплатно обеспечивая ВСУ комплектами военной одежды, планшетами, квадрокоптерами, биноклями, системой радиоуправления Motorola, KVS ANTIDRON-G6 и т.д.