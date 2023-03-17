11-й Тиждень австрійського кіно відбудеться цього року

Після річної перерви: фестиваль актуальних стрічок з Австрії повертається в Україну. Це повернення символізує підтримку українського народу та висловлює повагу до їхньої незламності.

30 березня в київському кінотеатрі "Жовтень" розпочнеться фестиваль "Тиждень австрійського кіно". Подія традиційно охоплюватиме найбільш яскраві та резонансні австрійські стрічки останніх років. У 2022 році кіноогляд не відбувся через російське вторгнення в Україну, однак цьогоріч організатори прийняли рішення відновити фестиваль.

"Українці — це борці за свободу, які вражають весь світ сміливістю та працьовитістю. Республіка Австрія та її народ підтримують прагнення України захищати європейські цінності у цій несправедливій війні, яку розв’язала Росія. Ми солідарні з Україною та рішуче стоїмо пліч-о-пліч з нею. Так само австрійська культура має підтримати волю українців до нормального життя попри ці складні часи. Ми сподіваємося, що відновлення Тижня австрійського кіно в Києві стане гідним символом підтримки української незламності", - зазначив доктор Арад Бенкьо, Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні.

Фестиваль проводять Австрійський культурний форум у Києві та Австрійське бюро кооперації у Львові спільно з кінокомпанією "Артхаус Трафік" за підтримки генерального партнера Amic Energy.

"Як представники австрійського бізнесу в Україні, ми хотіли б висловити нашу солідарність з Україною та її незламним народом, який продовжує відстоювати європейські цінності. На прикладі наших відважних співробітників, які попри загрозу залишились на своїх робочих місцях та продовжили працювати, ми бачимо згуртованість та силу українського суспільства, яке не може не надихати. Саме тому ми дуже раді стати частиною 11-го Тижня австрійського кіно в Києві та підтримати незламний дух України у ці непрості часи", - підкреслив керуючий директор Amic Energy Гюнтер Майєр.

Фестивальний постер натхненний фільмом "Ріміні", який увійде в програму кіноогляду. Це нова стрічка австрійця Ульріха Зайдля — одного з найбільш авторитетних режисерів європейського авторського кіно, автора фільмів "Імпорт-Експорт", "Сафарі", а також трилогії "Рай". Картина отримала свою назву від курортного містечка Ріміні, де мешкає головний герой — колись відомий співак, який тепер підробляє в готелі, розважаючи туристів та нечисленних фанаток. Раптом його сірі будні перериваються появою дорослої доньки, яку він колись покинув. Світова прем’єра картини відбулася на торішньому Берлінале, а на фестивалі Diagonale "Ріміні" відзначили Призами за Найкращі ігровий фільм та костюми.

Решта програми буде оприлюднена згодом. У добірку ввійдуть найбільш знакові австрійські прем’єри останніх років.

Після завершення фестивалю активісти та керівники кіноклубів зможуть організувати покази у своєму місті в межах проєкту "Кіноклуб. Всеукраїнська мережа". Для цього потрібно подати заявку на сайті.

ДОВІДКА:

AMIC Energy — австрійська компанія, що є власником мережі з 470 автозаправних станцій мобільного та роздрібного обслуговування в Австрії, Латвії, Литві, Польщі та Україні зі штаб-квартирою у Відні. Станом на 2021 рік, ПІІ "АМІК Україна" — одна із найбільших за обсягами реалізації мережа в Україні, що займає 7,4 % українського паливного роздрібного ринку.

Після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну AMIC ENERGY в Україні не припиняє допомагати підрозділам Збройних Сил України, військовим адміністраціям та територіальним громадам різних областей, вже передавши понад 275 тис. літрів пального, а також безкоштовно забезпечено ЗСУ комплектами військового одягу, бронежилетами, тепловізорами, захищеними планшетами, квадрокоптерами, біноклями, системою радіоуправління Motorola, KVS ANTIDRON-G6 тощо.