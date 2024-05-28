Cloud Marketing и AI: как первым привлечь клиентов с помощью технологий будущего. MeetUP от Netpeak

Митап будет полезен как для владельцев бизнеса, так и СЕО, CMO и руководителей диджитал-направлений, стремящихся узнать о возможностях новых инструментов Google и Google Cloud, а также получить практические советы, которые помогут оставаться впереди цифровых технологий и усовершенствовать маркетинговую стратегию бизнеса.

Согласно исследованию Gartner, к 2025 году 70% маркетинговых задач будут автоматизированы с помощью искусственного интеллекта. Это подчеркивает стремительное развитие технологий в маркетинге и необходимость для бизнеса адаптироваться к новым трендам.

В то же время Google как один из лидеров в этой области продолжает активно внедрять обновления, которые делают маркетинг и аналитику более результативной. За последние полгода Google интегрировал свои инструменты с облачной базой данных BigQuery, делая аналитическую инфраструктуру более сложной, но более гибкой, что открывает новые возможности для бизнеса, позволяя получать более глубокие знания о своих клиентах, оптимизировать маркетинговые кампании и принимать эффективные решения.

Cloud Marketing и AI – это два ключевых направления, определяющих будущее маркетинга. Cloud Marketing позволяет автоматизировать много рутинных задач, освобождая время для более стратегических. AI же дает возможность глубочайшего анализа данных, персонализации рекламных сообщений и прогнозирования поведения клиентов. Однако многие компании еще не используют эти инструменты.

Готовы быть на шаг впереди и двигаться быстрее конкурентов? 30 мая присоединяйтесь к митапу от Netpeak, где спикер с 12-летним опытом в digital, в портфеле которого такие кейсы, как Планета кино, Intertop, ARX, расскажет о:

Изменения и тренды в инструментах активации и аналитики Google: куда нас ведут новые технологии. Будущее digital рекламы: как быть на шаг впереди и начать внедрение уже сейчас. Data Maturity: что такое и как влияет на бизнес. Google Cloud для бизнеса: как с помощью инструмента оптимизировать процессы и повысить эффективность работы? Advanced Analytics projects: кейсы автоматизации маркетинга с использованием Cloud, ML и AI сервисов.

Зарегистрироваться на событие можно по ссылке: https://meetup.netpeak.ua/analytics-meetup

Напомним, Business Growth MeetUp — серия ежемесячных встреч для владельцев бизнеса и СЕО по разбору прикладных digital инструментов, внедрение которых поможет увеличивать прибыль компании, которую Netpeak запустили весной 2023 года.