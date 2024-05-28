Cloud Marketing та AI: як першими залучити клієнтів за допомогою технологій майбутнього. MeetUP від Netpeak

Мітап буде корисним як для власників бізнесу, так і СЕО, CMO й керівників диджитал-напрямків, які прагнуть дізнатися про можливості нових інструментів Google й Google Cloud, а також отримати практичні поради, які допоможуть залишатися попереду цифрових технологій й удосконалити маркетингову стратегію бізнесу.

Згідно з дослідженням Gartner, до 2025 року 70% маркетингових завдань будуть автоматизовані за допомогою штучного інтелекту. Це підкреслює стрімкий розвиток технологій в маркетингу та необхідність для бізнесів адаптуватися до нових трендів.

Водночас Google, як один з лідерів у цій галузі, продовжує активно впроваджувати оновлення, які роблять маркетинг та аналітику результативнішою. За останні півроку Google інтегрував свої інструменти з хмарною базою даних BigQuery, роблячи аналітичну інфраструктуру більш складною, але й більш гнучкою, що відкриває нові можливості для бізнесу, дозволяючи отримувати глибші знання про своїх клієнтів, оптимізовувати маркетингові кампанії та приймати ефективні рішення.

Cloud Marketing та AI — це два ключові напрямки, які визначають майбутнє маркетингу. Cloud Marketing дозволяє автоматизувати багато рутинних завдань, звільняючи час для більш стратегічних. AI ж дає можливість глибокого аналізу даних, персоналізації маркетингових повідомлень та прогнозування поведінки клієнтів. Однак, багато компаній ще не використовують ці інструменти.

Готові бути на крок попереду й рухатись швидше за конкурентів? 30 травня долучайтесь до мітапу від Netpeak, де спікер із 12 річним досвідом в digital, в портфелі якого такі кейси, як Планета кіно, Intertop, ARX, розповість про:

Зміни й тренди в інструментах активації та аналітики Google: куди нас ведуть новітні технології. Майбутнє digital реклами: як бути на крок попереду та почати впровадження вже зараз. Data Maturity: що це таке і як впливає на бізнес. Google Cloud для бізнесу: як за допомогою інструменту оптимізувати процеси та підвищити ефективність роботи. Advanced Analytics projects: кейси автоматизації маркетингу з використанням Cloud, ML та AI сервісів.

Зареєструватися на подію можна за посиланням: https://meetup.netpeak.ua/analytics-meetup

Нагадаємо, Business Growth MeetUp — серія щомісячних зустрічей для власників бізнесу та СЕО по розбору прикладних digital інструментів, впровадження яких допоможе збільшувати прибуток компанії, який Netpeak запустили навесні 2023 року.