Авто, бронежилеты, зарядные станции и уникальная система подавления БПЛА: что украинские аграрии покупают для армии

Начиная с зимы 2022 года Торгово-промышленная группа компаний «МИР АГРО» и ее акционеры по разным запросам Сил Оброны Украины направили на закупку автомобилей, тепловизоров, дронов, зарядных станций, средств личной защиты, бронежилетов и новейших систем борьбы с БПЛА более 40 миллионов гривен .

Об этом стало известно из пресс-релиза Торгово-промышленной группы компаний.

МИР АГРО сообщила, что закупила автомобили Renault Duster, портативные зарядные станции Eco Flow Delta, более 1000 бронежилетов и комплектов персональной защиты, продукты питания и прочее.

«МИР АГРО» по обращению Главного Управления радиоэлектронной и киберборьбы Генерального штаба Вооруженных сил Украины направила средства для приобретения системы автоматического обнаружения и подавления враждебных БПЛА» - говорится в сообщении компании.

Таким образом, Вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение одну из лучших современных систем автоматического обнаружения, идентификации и противодействия БПЛА, производителем которой является немецкой компании Rohde&Schwarz.

Торгово-промышленная группа компаний «МИР АГРО» является признанным лидером по снабжению аминокислот, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, вакцин, подкислителей, премиксов и других продуктов на отечественный и мировые рынки.