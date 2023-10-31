Авто, бронежилети, зарядні станції та унікальна система придушення БПЛА: що українські аграрії купляють для армії

Починаючи з зими 2022 року Торгово-промислова група компаній «СВІТ АГРО» та її акціонери за різними запитами Сил Оброни України спрямували на закупівлю автомобілей, тепловізорів, дронів, зарядних станцій, засобів особистого захисту, бронежилетів та новітніх систем боротьби із БПЛА більше 40 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з прес-релізу Торгово- промислової групи компаній.

«СВІТ АГРО» повідомила, що закупила автомобілі Renault Duster, портативні зарядні станції Eco Flow Delta, більше 1000 бронежилетів та комплектів персонального захисту, продукти харчування та інше.

««СВІТ АГРО» за зверненням Головного Управління радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу Збройних сил України спрямувала кошти для придбання системи автоматичного виявлення та придушення ворожих БПЛА» - зазначено в повідомленні компанії.

Таким чином, Збройні сили України отримали у своє розпорядження одну з найкращих сучасних систем з автоматичного виявлення, ідентифікації та протидії БПЛА, виробником якої є німецької компанії Rohde&Schwarz.

Торгово-промислова група компаній «СВІТ АГРО» є визнаним лідером в Україні з постачання амінокислот, кормових добавок, ветеринарних препаратів, вакцин, підкислювачів, преміксів та інших продуктів на вітчизняний та світові ринки.