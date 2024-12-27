Банкам сложно работать с небольшими фермерами, но нужно учиться — эксперт

Кредитование сегмента фермеров, обрабатывающих до 500 га земли, связано с рядом сложностей, по сравнению с крупными агропредприятиями. Однако для финучреждений есть смысл учиться сотрудничать с ними, а также меньшими по объемам зембанка клиентами, если у них есть удовлетворительное финансовое состояние. Об этом рассказал руководитель проекта "Агрофабрика" от ОТП БАНК Иван Ерко в комментарии для Delo.ua.

По его словам, фермеры с земельным банком до 500 га имеют две проблемы в привлечении кредитования:

Кредитный лимит, который банк может утвердить клиенту, слишком мал для покрытия расходов банка на кредитный процесс;

Официальная финансовая отчетность небольших аграриев не всегда соответствует их реальному финансовому состоянию.

Однако с ними все равно остается смысл работать финучреждениям, добавляет Иван Ерко. Для этого нужно упрощать процессы взаимодействия с клиентами, в частности, сбора и анализа документов, а также заключения договоров. С 2017 года, когда минимальный банк земли клиентов ОТП БАНК тоже составлял от 500 га, но с 2021 года это ограничение уменьшено до 200 га путем упрощения и унификации процесса рассмотрения кредитных заявок.

"Однако мы готовы кредитовать и меньших клиентов, если они имеют удовлетворительное финансовое состояние. Сейчас у нас более 50 клиентов с банком земли 200-500 га, и их количество в этом сегменте ежегодно увеличивается", — объясняет он.

При этом для клиентов с зембанком до 500 га действуют те же программы, что и для аграриев с более чем 500 га земли.

В целом банк предлагает клиентам следующие программы финансирования оборотного капитала:

"Доступные кредиты 5-7-9%";

Кредитование с грантовым компонентом от проекта USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса";

Партнерские программы с возможностью приобретения крупнейших украинских и мировых производителей на льготных условиях. До 5 млн грн ссуда предоставляется без залога, а до 20 млн грн — под залог аграрных расписок;

Программы для инвестиционного финансирования, в частности, для покупки украинской или иностранной сельскохозяйственной техники и для покупки земли сельскохозяйственного назначения;

Вексельное финансирование.

Напомним, недавно совладелец компании Activitis Константин Жуковский заявил для издания Latifundist.com, что банки не хотят иметь дело с аграриями с земельным банком до 500 га. Для больших финучреждений это несет много хлопот и мало выгоды. Поэтому многие владельцы небольших фермерских хозяйств обращаются в микрокредитные конторы, где берут ссуды под 800% годовых для покупки семян или удобрений.