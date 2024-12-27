Банкам складно працювати з невеликими фермерами, але треба вчитись — експерт

Кредитування сегмента фермерів, які обробляють до 500 га землі, пов'язано з рядом складнощів, в порівнянні з великими агропідприємствами. Проте для фінустанов є сенс вчитися співпрацювати з ними, і навіть меншими за обсягами зембанку клієнтами, якщо вони мають задовільний фінансовий стан. Про це розповів керівник проєкту “Агрофабрика” від ОТП БАНК Іван Єрко в коментарі для Delo.ua.

За його словами, фермери з земельним банком до 500 га мають дві проблеми в залученні кредитування:

Кредитний ліміт, який банк може затвердити клієнту, надто малий для покриття витрат банку на кредитний процес;

Офіційна фінансова звітність невеликих аграріїв не завжди відповідає їх реальному фінансовому стану.

Проте з ними все одно залишається сенс працювати фінустановам, додає Іван Єрко. Для цього треба спрощувати процеси взаємодії з клієнтами, зокрема збору та аналізу документів, а також укладання договорів. З 2017 року, коли мінімальний банк землі клієнтів ОТП БАНК теж складав від 500 га, але вже з 2021 року це обмеження зменшено до 200 га шляхом спрощення та уніфікації процесу розгляду кредитних заявок.

"Проте, ми готові кредитувати і менших клієнтів, якщо вони мають задовільний фінансовий стан. Нині у нас понад 50 клієнтів з банком землі 200-500 га, і їх кількість у цьому сегменті щороку збільшується", — пояснює він.

При цьому для клієнтів з зембанком до 500 га діють ті ж програми, що і для агарріїв з більш ніж 500 га землі.

Загалом банк пропонує клієнтам наступні програми фінансування оборотного капіталу:

"Доступні кредити 5-7-9%";

Кредитування з грантовим компонентом від проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу";

Партнерські програми із можливістю придбання продукції найбільших українських та світових виробників на пільгових умовах. До 5 млн грн позика надається без застави, а до 20 млн грн — під заставу аграрних розписок;

Програми для інвестиційного фінансування, зокрема для купівлі української або іноземної сільськогосподарської техніки та для купівлі землі сільськогосподарського призначення;

Вексельне фінансування.

Нагадаємо, нещодавно співвласник компанії Activitis Костянтин Жуковський заявив для видання Latifundist.com, що банки не хочуть мати справу з аграріями із земельним банком до 500 га.Для больших финучреждений это несет много хлопот и мало выгоды. Поэтому многие владельцы небольших фермерских хозяйств обращаются в микрокредитные конторы, где берут ссуды под 800% годовых для покупки семян или удобрений.