Четырехдневная рабочая неделя в Украине: почему экономика и агросектор не готовы к переменам

У Украины пока нет экономических предпосылок для введения четырехдневной рабочей недели. Главным вызовом остается дефицит кадров, а для аграрного сектора, где производство зависит от сезонных и непрерывных процессов, универсальное сокращение рабочего времени фактически невозможно.

Такое мнение высказал Delo.ua исполнительный директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" (УИБ) Анатолий Амелин.

Почему украинская экономика не готова к четырехдневной рабочей неделе

На сайте Кабинета Министров Украины недавно зарегистрировали петицию с предложением сократить продолжительность стандартной рабочей недели с 40 до 32 часов в условиях военного положения. По состоянию на 16 июля она набрала более 12 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

Главным аргументом в пользу реформы автор петиции Анна Павленко называет критический уровень психоэмоционального истощения общества.

Кроме того, автор ссылается на успешный международный опыт внедрения четырехдневной рабочей недели. По ее словам, результаты масштабных международных экспериментов, проведенных в Великобритании, Ирландии, Испании и Исландии, показали, что переход на четырехдневную рабочую неделю не только не снижает производительность труда, но и во многих случаях способствует его росту на 15–35%.

Это объясняется тем, что работники выполняют тот же объем задач быстрее благодаря более высокой концентрации и меньшей усталости, отмечает автор петиции.

Однако украинская экономика на сегодняшний день не готова к переходу на четырехдневную рабочую неделю без сокращения зарплаты, отметил Амелин.

"Украина находится в условиях войны, острого дефицита кадров и нуждается в максимальном возобновлении производства", - сказал он.

По исследованию Украинского института будущего, при инерционном сценарии к 2035 году экономика может недополучить $260–300 млрд экономического результата, а одним из ключевых ограничений уже сейчас недостаток работников. Поэтому первоочередной задачей является повышение производительности труда, а не сокращение рабочего времени, заметил Амелин.

Председатель Совета Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины Андрей Длигач в комментарии Delo.ua также заявил, что четырехдневная рабочая неделя пока совершенно преждевременная идея.

"Это стратегия, к которой мы должны двигаться, но сейчас с учетом катастрофической нехватки человеческого капитала, которая по нашим подсчетам, уже идет до 30%, это невозможно", - подчеркнул Длигач.

Четырехдневная рабочая неделя: какие могут быть экономические последствия для бизнеса

Если четырехдневная рабочая неделя станет обязательной нормой без соответствующего роста производительности труда, себестоимость продукции для многих предприятий вырастет, заявил Амелин.

Больше всего это ощутят малый и средний бизнес, а также трудоемкие отрасли – промышленность, строительство, транспорт и сфера услуг.

У больших компаний больше возможностей для автоматизации, цифровизации и использования ИИ, тогда как для малого бизнеса адаптация будет значительно сложнее, сказал Амелин.

Почему агросектору нужны гибкие графики, а не четырехдневная рабочая неделя

Для агросектора универсальная четверонок практически непригодна, заявил соучредитель аналитического центра УИБ.

"Полевые работы, сбор урожая, животноводство и переработка работают по сезонным и непрерывным циклам, которые определяет природа, а не календарь. Реалистичны только гибкие графики, посменная работа и автоматизация отдельных процессов", - пояснил Амелин.

В условиях, когда Украина уже сталкивается с дефицитом кадров, а по исследованию УИМ более 60% предприятий сообщают о трудностях с заполнением вакансий, дополнительное административное сокращение рабочего времени может только усугубить кадровый дефицит в производственных отраслях.

Способно ли сокращение рабочего времени компенсировать потерю одного рабочего дня

Для отдельных профессий сокращение рабочего времени может компенсировать потерю одного рабочего дня, по словам эксперта.

В первую очередь речь идет об офисной, креативной и ИТ-работе, где искусственный интеллект уже сегодня автоматизирует рутинные задачи, позволяя людям выполнять тот же объем работы за меньшее время.

"Именно развитие ИИ может стать одним из главных факторов, который в будущем сделает более короткую рабочую неделю экономически оправданной. Однако для промышленности, агросектора, логистики или строительства, где результат в значительной степени зависит от времени работы людей и оборудования, такой сценарий пока малореалистичен", - сказал Амелин.

Опыт международных пилотных проектов показывает, что четырехдневная неделя может работать в сфере знаний при глубокой реорганизации процессов, но эти результаты нельзя автоматически переносить на всю экономику, подчеркнул эксперт.

В Государственной службе занятости заявили, что в условиях военного положения введение четырехдневной рабочей недели в Украине не рассматривается. В настоящее время рынок труда адаптирован к военным потребностям, и продолжительность рабочего времени может достигать 60 часов в неделю.