Еврокомиссия тормозит выделение помощи польским аграриям благодаря усилиям главы Минагро Сольского - СМИ

В результате усилий министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского с западными партнерами президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен тормозит выделение помощи польским фермерам в интересах Украины. Об этом пишут "Українські новини"

Она аргументирует это тем, что Польша усложняет транзит украинского зерна, сообщают польские СМИ.

Решение ЕС о выделении 40 миллионов евро польским фермерам под вопросом. Несмотря на предыдущие заявления, нет уверенности, что страны ЕС проголосуют за распределение 100 млн. евро компенсации в связи с чрезмерным импортом из Украины между пятью странами-соседями (для Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии).

Ожидалось, что решение будет принято уже в этот понедельник, поскольку еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сумел сначала убедить 13 стран, которые имели оговорку относительно идеи помощи ЕС исключительно для пяти стран-соседей Украины – предложив им 330 миллионов евро, в том числе в связи с засухой.

Однако, по данным СМИ, вопрос снова откладывается. В этот раз дело якобы блокирует глава ЕК Урсула фон дер Ляен, считающая, что Польша препятствует транзиту украинских сельскохозяйственных товаров.

Как пишут "Украинские новости", очевидно, убедить ее занять такую твердую позицию удалось после переговоров министра Сольского с западными партнерами. Да, недавно он провел разговор с министром сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром. Урсула фон дер Ляен, как известно, гражданка этой страны и также неоднократно занимала посты в Немецком правительстве.

Николай Сольский, как известно, последовательно работает на этом направлении, в частности, он призвал Еврокомиссию продолжить упрощенный режим экспорта для украинских товаров еще в феврале.