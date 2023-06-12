Єврокомісія гальмує виділення допомоги польським аграріям завдяки зусиллям голови Мінагро Сольського — ЗМІ

В результаті зусиль міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського із західними партнерами президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн гальмує виділення допомоги польським фермерам в інтересах України. Про це пишуть "Українські новини"

Вона аргументує це тим, що Польща ускладнює транзит українського збіжжя, повідомляють польські ЗМІ.

Зазначається, що рішення ЄС щодо виділення 40 мільйонів євро польським фермерам під питанням. Незважаючи на попередні заяви, немає впевненості, що країни ЄС проголосують за розподіл 100 млн євро компенсації у зв'язку з надмірним імпортом з України між п'ятьма країнами-сусідами (для Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини).

Очікувалося, що рішення буде ухвалене вже цього понеділка, оскільки єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський зумів спочатку переконати 13 країн, які мали застереження щодо ідеї допомоги ЄС виключно для п'яти країн-сусідів України – запропонувавши їм 330 мільйонів євро, в тому числі у зв'язку з посухою.

Однак, за даними ЗМІ, питання знову відкладається. Цього разу справу нібито блокує голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, яка вважає, що Польща перешкоджає транзиту українських сільськогосподарських товарів.

Як пишуть "Українські новини", вочевидь, переконати її зайняти таку непохитну позицію вдалося після переговорів міністра Сольського з західними партнерами. Так, нещодавно він провів розмову з міністром сільського господарства Німеччини Джемом Оздеміром. Урсула фон дер Ляєн, як відомо, є громадянкою цієї країни і також неодноразово займала пости в Німецькому уряді.

Микола Сольський, як відомо, послідовно працює на цьому напрямку, зокрема він закликав Єврокомісію продовжити спрощений режим експорту для українських товарів ще у лютому.