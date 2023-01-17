GNT Group: Инициированная Argentem Creek Partners попытка захвата бизнеса может негативно повлиять на работу «зернового коридора»

Высокие показатели коммерческой деятельности зернового терминала GNT Group могли спровоцировать Argentem Creek Partners на недружественные действия против украинской стивидорной компании. Но во время войны с россией, когда важно обеспечить продовольственную безопасность и выполнить Украиной обязательства перед ООН и международными партнерами, это приведет к дополнительным проблемам для аграрного экспорта.

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Так в GNT Group прокомментировали информационную и юридическую атаку со стороны кредиторов.

«GNT Group заявляет, что действия Argentem Creek Partners, направленные на блокировку операционной работы украинского зернового терминала, могут привести к перебоям с отгрузкой зерна в рамках работы критически важного для Украины и мира «зернового коридора» , – отметили в компании.

В компании заверили, что операционная деятельность терминала находится под контролем компании, «все контракты выполняются».

Как говорится в пресс-релизе, 16 января 2023 года американский хедж-фонд Argentem Creek Partners (ACP) сообщил о том, что Высокий суд Англии издал приказ об аресте активов на $118 млн владельцев компаний GNT Group и одесского зернового терминала Olimpex Coupe International г-на Сергея Грозы и г-на Владимира Науменко. Перед этим ACP инициировал в Украине смену руководителей компаний, отгружающих зерно на экспорт в Одесском морском торговом порту.

В компании напомнили, что в 2019 году управляющая компания GN Terminal Enterprises LTD (Дубай, ОАЭ), входящая в GNT Group, взяла два кредита: $75 млн у ACP и $20 млн у Innovatus. Из-за пандемии Covid-19 в 2020-21 году и полномасштабной войны с россией в 2022 году у GNT Group возникли трудности с погашением тела кредита.

До декабря 2022 года с кредиторами велись письменные переговоры по реструктуризации и продлению сроков выплат. С началом работы «зернового коридора» у GNT Group появились гарантированные перспективы погасить долг. О чем кредиторы были проинформированы. Также им предлагался вариант совместных прозрачных продаж части компании для возврата долга.

Деятельность группы регулярно аудировалась международными аудиторскими компаниями. Летом 2022 года Совет директоров, назначенный исключительно из представителей ACP, привлек компанию Ziff-Ivin Associates Ltd для аудита, которая уже анализировала коммерческую деятельность GNT Group.

Поэтому для GNT Group оказались неожиданными недружественные шаги Argentem Creek Partners на принудительное взыскание задолженности, в том числе из-за судебных тяжб и блокировок работы украинских компаний: ООО «Олимпекс Купе Интернейшнл», ООО «Металзюкрайн корп лтд» и ООО «Зерновой перегрузочный комплекс «Инзерноэкспорт» (входят в сферу управления G.N. Terminal Enterprises LTD, непосредственно владеют и управляют терминалами в Одесском порту).

«GNT Group отрицает все обвинения в свой адрес и готова выполнить свои обязательства перед кредиторами любым цивилизованным способом. Данный конфликт искусственно спровоцирован со стороны компаний Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners с целью быстрого захвата стивидорного бизнеса в Украине как раз из-за действия «зернового коридора»… кредиторы таким образом пытаются обесценить бизнес с последующей непрозрачной перепродажей активов компании заинтересованной третьей стороне» , – заявляют в компании.

Для недопущения блокирования работы зернового терминала GNT Group оспаривает в судах существующие на сегодняшний день незаконные решения регистраторов, украинских и иностранных судов, инициированных ACP.

За шесть месяцев действия так называемого «зернового соглашения» – Инициативы безопасной транспортировки зерна и продуктов питания из украинских портов – через свои терминалы GNT Group отгрузила около 1,5 млн т агропродукции, что составляет 8,5% от общего объема в 17,5 млн т.

Как сказано в пресс-релизе, трудовой коллектив GNT Group также обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с письмом по поводу угроз работе «зернового коридора», потери рабочих мест и возникновения неблагоприятных репутационных рисков для Украины.

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