GNT Group: Ініційована Argentem Creek Partners спроба захоплення бізнесу може негативно вплинути на роботу «зернового коридору»

Високі показники комерційної діяльності зернового терміналу GNT Group могли спровокувати Argentem Creek Partners на недружні дії проти української стивідорної компанії. Але під час війни з росією, коли критично важливо забезпечити продовольчу безпеку та виконати Україною зобов’язання перед ООН та міжнародними партнерами, це призведе до додаткових проблем для аграрного експорту.

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Так в GNT Group прокоментували інформаційну та юридичну атаку з боку кредиторів.

«GNT Group заявляє, що дії Argentem Creek Partners, які направлені на блокування операційної роботи українського зернового терміналу, можуть призвести до перебоїв із відвантаженням збіжжя в рамках роботи критично важливого для України та світу «зернового коридору», – зауважили в компанії.

В компанії завірили, що наразі операційна діяльність терміналу знаходиться під контролем компанії, «всі контракти виконуються».

Як йдеться в пресрелізі, 16 січня 2023 року американський хедж-фонд Argentem Creek Partners (ACP) повідомив про те, що Високий суд Англії видав наказ про арешт активів на $118 млн власників компаній GNT Group та одеського зернового терміналу Olimpex Coupe International п. Сергія Грози та п. Володимира Науменка. Перед цим ACP ініціював в Україні зміну керівників компаній, які відвантажують зерно на експорт в Одеському морському торговельному порту.

В компанії нагадали, що у 2019 році керуюча компанія G.N. Terminal Enterprises LTD (Дубай, ОАЕ), що входить в GNT Group, взяла два кредити: $75 млн у ACP та $20 млн у Innovatus. Через пандемію Covid-19 у 2020-21 році та повномасштабну війну з росією у 2022 році у GNT Group виникли труднощі з погашенням тіла кредиту.

До грудня 2022 року з кредиторами велися письмові переговори щодо реструктуризації та продовження термінів виплат. З початком роботи «зернового коридору» у GNT Group з’явились гарантовані перспективи погасити борг. Про що кредитори були проінформовані. Також їм пропонувався варіант спільного прозорого продажу частини компанії для повернення боргу.

Діяльність групи регулярно аудіювалася міжнародними аудиторськими компаніями. Влітку 2022 року Рада директорів, призначена виключно з представників ACP, залучила компанію Ziff-Ivin Associates Ltd для аудиту, яка вже аналізувала комерційну діяльність GNT Group.

Тому для GNT Group виявилися несподіваними недружні кроки Argentem Creek Partners на примусове стягнення заборгованості, у тому числі через судові позови та блокування роботи українських компаній: ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», ТОВ «Металзюкрайн корп лтд» та ТОВ «Зерновий перевантажний комплекс «Інзерноекспорт» (входять до сфери управління G.N. Terminal Enterprises LTD, безпосередньо володіють та керують терміналами у Одеському порту).

«GNT Group заперечує всі звинувачення на свою адресу та готова виконати свої зобов’язання перед кредиторами у будь-який цивілізований спосіб. Даний конфлікт штучно спровокований з боку компаній Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners з метою швидкого захоплення стивідорного бізнесу в Україні якраз з огляду на дію «зернового коридору»… кредитори таким чином намагаються знецінити бізнес з наступним непрозорим перепродажем активів компанії зацікавленій третій стороні», – заявляють в компанії.

Для недопущення блокування роботи зернового терміналу GNT Group оскаржує в судах наявні на сьогодні незаконні рішення реєстраторів, українських та іноземних судів, які ініційовані ACP.

За шість місяців дії так званої «зернової угоди» – Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів – через свої термінали GNT Group відвантажила біля 1,5 млн т агропродукції, що складає 8,5% від загального об’єму в 17,5 млн т.

Як сказано в пресрелізі, трудовий колектив GNT Group також звернувся до Президента України Володимира Зеленського з листом щодо загроз роботі «зернового коридору», втрати робочих місць та виникнення несприятливих репутаційних ризиків для України.

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