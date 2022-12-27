GNT Group спростовує звинувачення у начебто "незаконних діях" щодо заставного зерна

GNT Group, яка керує зерновим терміналом “Олімпекс Купе Інтернешнл” в Одеському морському порту, спростовує звинувачення американської інвестиційної компанії “Innovatus Capital Partners” у начебто незаконних діях стосовно заставного зерна на сумму $25 млн, що зберігалося на терміналі. Про це йдеться у відповідній заяві GNT Group, яка є у розпорядженні редакції.

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Як повідомляють у GNT Group, одразу після початку повномасштабної війни, 25 лютого 2022 року, “Олімпекс Купе Інтернейшнл” поінформував “Innovatus Capital Partners” про неможливість забезпечення зберігання зерна та контролю його якості через військові ризики, відсутність необхідних потужностей для тривалого зберігання зернових та неможливість ротації вантажу через ракетні атаки. У компанії підкреслюють, що змогли отримати доступ до терміналу лише на початку травня 2022 року.

GNT Group наголошують, що під час зберігання зерна його кілька разів інспектували відповідні міжнародні сертифікаційні компанії. Зокрема, компанія Cotecna до початку війни у лютому 2022 року підтвердила наявність зерна, переданого у заставу “Innovatus Capital Partners” на терміналі, а 13 травня 2022 року міжнародна інспекційно-сертифікаційна компанія “Bureau Veritas” провела інспекцію цього зерна та виявила і задокументувала його псування. “Вологе зерно у закритому просторі може бути вибухонебезпечним у випадку влучання снаряду у силос. Тому керівництво терміналу прийняло рішення негайно вивести зіпсоване зерно на утилізацію. Після початку роботи зернового коридору свіжі партії зерна були повернуті на потужності терміналу “Олімпекс Купе Інтернейшнл”, – пояснює портовий оператор.

З початку жовтня 2022 року керівництво GNT Group продовжувало переговори стосовно погашення заборгованості у розмірі $20 млн перед “Innovatus Capital Partners”, який висловив бажання скоріше завершити свої операції в Україні і прийняти оплату боргу з суттєвим дисконтом. На даний момент GNT Group не може завершити погашення боргу через блокування зі сторони іншого кредитора — Argentem Creek Partners LP, який вимагає погашення боргів на Pari Passu (рівних) умовах. 13 грудня 2022 року GNT Group підтвердило своє бажання погасити борг перед Innovatus Capital Partners у комунікаціях з керуючим директором фонду Аною Фірмато, але згода на це від Argentem Creek Partners LP не була отримана.

Як запевняють у GNT Group, зі свого боку компанія готова докласти всіх зусиль для розв’язання цієї непростої для всіх ситуації і сподівається на відкриту конструктивну позицію кредиторів. "Ми запевняємо, що обсяг вантажу на терміналі достатній для розрахунку за нашими борговими зобов’язаннями", – наголошує портовий оператор.

Нагадаємо, "Олімпекс Купе Інтернешнл" – одна з найбільших приватних стивідорних компаній, що оперує зерновим терміналом у Одеському морському порту. Торік, за даними порталу "Порти України", компанія з показником 180 тис. т посідала 11 місце в рейтингу портових терміналів України за обсягами одночасного зберігання зернових.