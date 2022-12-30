Innovatus Capital Partners заперечує пропозиції про відшкодування боргів GNT Group

Міжнародний кредитор GNT - Innovatus Capital Partners заперечує будь-які домовленості щодо виплат кредитних коштів з дисконтом. Innovatus Capital Partners також заявляє що інформація про пропозиції відшкодування розповсюджується відстороненим менеджментом GNT Group.

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Про це йдеться у повідомленні Innovatus Capital Partners.

"Твердження, зроблені нещодавно відстороненим керівництвом GNT Group, абсолютно неправдиві. Innovatus ніколи не приймав жодної пропозиції щодо виплат кредитних коштів зі знижкою," - заявила Ана Фірмато, керуючий директор Innovatus Capital Partners.

В Innovatus Capital Partners вважають, що бізнесмени Сергій Гроза та Володимир Науменко намагаються через неправдиву інформацію врятувати своє ім‘я.

"Проте, нагадаємо, що минулого тижня кредитори Argentem Creek та Innovatus Capital Partners через відповідні юридичні заходи відсторонили попередній менеджмент від управління компанією через обґрунтовані підозри у шахрайстві," – повідомили у Innovatus Capital Partners.