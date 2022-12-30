Innovatus Capital Partners отрицает предложения о возмещении долгов GNT Group

Международный кредитор GNT - Innovatus Capital Partners отрицает любые договоренности по выплате кредитных средств с дисконтом. Innovatus Capital Partners также заявляет, что информация о предложениях возмещения распространяется отстраненным менеджментом GNT Group.

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Об этом говорится в сообщении Innovatus Capital Partners.

"Утверждения, сделанные недавно отстраненным руководством GNT Group, абсолютно неправдивы. Innovatus никогда не принимал никакого предложения по выплате кредитных средств со скидкой", - заявила Ана Фирмато, управляющий директор Innovatus Capital Partners.

В Innovatus Capital Partners считают, что бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко пытаются из-за ложной информации спасти свое имя.

"Однако, напомним, что на прошлой неделе кредиторы Argentem Creek и Innovatus Capital Partners из-за соответствующих юридических мер отстранили предварительный менеджмент от управления компанией из-за обоснованных подозрений в мошенничестве", - сообщили в Innovatus Capital Partners.