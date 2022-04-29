Компания "Боржоми" приостанавливает производство из-за санкций

Компания "Боржоми" заявила, что она была вынуждена с 29 апреля остановить производство на своих заводах в Грузии из-за финансовых трудностей, вызванных войной в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба IDS Borjomi Georgia.

"Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие вынуждено с 29 апреля остановить производственный процесс на обоих заводах разлива Borjomi.

Компания надеется, что ситуация улучшится в ближайшее время и работу удастся возобновить.

Отметим, что Borjomi Georgia принадлежит российской Alpha Group, чьи бенефициары попали под западные санкции. Российская Альфа-Групп владеет 60% контрольным пакетом акций IDS Borjomi с 2013 года. Учредители Alpha Group Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан