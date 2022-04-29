Компанія "Боржомі" зупиняє виробництво через санкції

Компанія "Боржомі" заявила, що вона була змушена з 29 квітня зупинити виробництво на своїх заводах у Грузії через фінансові труднощі, спричинені війною в Україні.

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Про це повідомляє пресслужба IDS Borjomi Georgia.

"Складна ситуація, що склалася на основних ринках збуту продукції компанії, посилювалася обмеженим доступом до банківських рахунків, що закривало для компанії можливість отримання валютної виручки та розрахунків із кредиторами", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що підприємство змушене з 29 квітня зупинити виробничий процес на обох заводах розливу Borjomi.

Компанія сподівається, що ситуація покращиться найближчим часом і роботу вдасться відновити.

Зазначимо, що Borjomi Georgia належить російській Alpha Group, бенефіціари якої потрапили під західні санкції. Російська Альфа-Груп володіє 60%-вим контрольним пакетом акцій IDS Borjomi з 2013 року. Засновники Alpha Group Михайло Фрідман, Петро Авен та Герман Хан.