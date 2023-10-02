Ливанские и иорданские инвесторы вложили $15 млн в выращивание КРС в Киевской области

Инвесторы из Ливана и Иордании вложили $15 млн в обновление производственных мощностей ООО "МП Агроторговый дом" в городе Тараща Киевской области, которое занимается выращиванием и забоем крупного рогатого скота (КРС). Реализация проекта проходила уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщается на сайте компании.

Новое оборудование позволит обеспечить полный цикл производства готовых полуфабрикатов из телятины и говядины. Современные производственные мощности мирового уровня включают в себя мясокомбинат и собственную сырьевую базу из 12 тысяч голов КРС.

Предприятие будет использовать следующие технологии:

вертикальную аргентинскую технологию обрушения, обеспечивающую минимальный контакт мяса с человеком;

соблюдение температурного режима до +4°C;

вакуумирование продукции в пакетах Sildair;

Шоковая заморозка при -38 С, что позволяет сократить срок замораживания и сохранить структуру мяса.

Перед запуском обновленного производства МП Агроторговый дом получило сертификат на производство халяльного мяса и подтверждение от Киевской государственной лаборатории о возможности хранить мяса охлажденным в течение 90 дней.

Благодаря соответствию пищевым стандартам мусульманских стран, предприятие сможет экспортировать продукцию из Украины в страны Ближнего Востока.

"Мы хотим, чтобы те системы контроля, которые у нас работают, были признаваемыми миром и продукция украинская приветствовалась на международных рынках. Я уверен, что это процесс, который уже не остановить, когда будут постоянно создаваться новые и новые украинские предприятия, которые станут символом качества", - цитирует предприятие первого замминистра агрополитики Тараса Высоцкого, принявшего участие в открытии обновленного предприятия.

Кроме того, расширение производственных мощностей обеспечит 300 новых рабочих мест для всей Киевской области и даст сигнал новым инвесторам вкладываться в развитие украинской экономики.

открытие обновленных производственных мощностей ООО "МП Агроторговый дом". Источник: meatdim.com.ua

По данным компании, производство халяльной продукции важно для мусульманской общины Украины, особенно тех, кто с оружием в руках сейчас защищает Украину от российских захватчиков.

"Все будут следить за такими новыми предприятиями, чтобы они вырывались вперед. Для Крыма, для крымских татар это важно. Сейчас в украинской армии мы видим процесс кристаллизации украинской политической нации, когда этнические украинцы, евреи, узбеки, крымские татары, чеченцы, ингуши — все взяли оружие и защищают Украину. Очень много мусульман и они все равно со всеми мужественно защищают нашу страну. У них есть определенные пожелания в отношении продуктов питания, и здесь предприятие сделало очень мощный шаг", - цитирует компания главу Меджлиса Крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

До полномасштабного вторжения РФ "МП Агроторговый дом" экспортировало КРС через порты на Ближний Восток живым весом. После начала полномасштабной войны и блокирования страной-агрессором украинских портов, владельцы бизнеса решили переформатировать деятельность в переработку мяса и экспорт продуктов с добавленной стоимостью.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "МП Агроторговый дом" принадлежит Элайату Махмуду Адель Махмуду (контролирует 33% юрлица), Элаяту Ахмад Адел Махмуду (34%) и Мерхеж Эвита Родригу (33%).

Предприятие, производственные мощности которого имеют площадь 2900 кв. м, расположено в Тараще на земельном участке площадью 1,476 га. Специализируется на переработке мяса говядины и телятины согласно ДСТУ ISO 22000:2019 и сертификатам НАССР и ХАЛЯЛЬ. Плановая мощность убоя КРС составляет 48 тыс. голов в год. Ассортимент продукции составляет более 40 позиций охлажденного и замороженного мяса и субпродуктов телятины.