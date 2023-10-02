Ліванські та йорданські інвестори вклали $15 млн в вирощування ВРХ в Київській області

Інвестори з Лівану та Йорданії вклали $15 млн в оновлення виробничих потужностей ТОВ “МП Агроторговий дім” у місті Тараща Київської області, яке займається вирощуванням та забоєм великої рогатої худоби (ВРХ). Реалізація проекту відбувалась вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляється на сайті компанії.

Нове обладнання дозволить забезпечити повний цикл виробництва готових напівфабрикатів з телятини і яловичини. Сучасні виробничі потужності світового рівня включають у себе м'ясокомбінат та власну сировинну базу з 12 тисяч голів ВРХ.

Підприємство в роботі використовуватиме наступні технології:

вертикальну аргентинську технологія обвалювання, яка забезпечує мінімальний контакт м'яса з людиною;

дотримання температурного режиму до +4°C;

вакуумування продукції в пакети Sildair;

Шокове заморожування при -38 С, що дозволяє скоротити термін заморожування і зберегти структуру м’яса.

Перед запуском оновленого виробництва “МП Агроторговий дім” отримало сертифікат на виробництва халяльного м’яса та підтвердження від Київської державної лабораторії про можливість зберігати м’яса охолодженим протягом 90 днів.

Завдяки відповідності харчовим стандартам мусульманських країн, підприємство зможе експортувати продукцію з України в країни Близького Сходу.

"Ми хочемо, щоб ті системи контролю, які в нас працюють, були такими, що визнаються світом і продукція українська віталась на міжнародних ринках. Я впевнений, що це процес, який вже не зупинити, коли будуть постійно створюватись нові і нові українські підприємства, які стануть символом якості", - цитує підприємство першого замміністра агрополітики Тараса Висоцького, котрий прийняв участь в відкритті оновленого підприємства.

Крім того, розширення виробничих потужностей забезпечить 300 нових робочих місць для усієї Київської області і дасть сигнал новим інвесторам вкладатись у розвиток української економіки.

відкриття оновлених виробничих потужностей ТОВ "МП Агроторговий дім". Джерело: meatdim.com.ua

За даними компанії, виробництво халяльної продукції важливе для мусульманської громади України, а надто тих, хто зі зброєю в руках зараз захищає Україну від російських загарбників.

"Всі будуть слідкувати за такими новими підприємствами щоб вони виривались вперед. Для Криму, для кримських татар це важливо. Зараз в українській армії ми бачимо процес кристалізації української політичної нації, коли етнічні українці, євреї, узбеки, кримські татари, чеченці, інгуші — всі взяли зброю і захищають Україну. Дуже багато мусульман і вони однаково з усіма мужньо захищають нашу країну. В них є певні побажання щодо продуктів харчування, і тут підприємство здійснило дуже потужний крок", - цитує компанія голову Меджлісу Кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

До повномасштабного вторгнення РФ "МП Агроторговий дім" експортувало ВРХ через порти на Близький Схід живою вагою. Після початку великої війни і блокування країною-агресором українських портів, власники бізнесу вирішили переформатувати діяльність на переробку мяса та експорт продуктів з доданою вартістю.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, ТОВ “МП Агроторговий дім” належить Елайату Махмуду Адель Махмуду (контролює 33% юрособи), Елаяту Ахмад Адел Махмуду (34%) та Мерхеж Евіта Родрігу (33%).

Підприємство, виробничі потужності якого мають площу 2900 кв. м, розташоване в Таращі на земельній ділянці площею 1,476 га. Спеціалізується на переробці м’яса телятини та яловичини згідно ДСТУ ISO 22000:2019 та сертифікатів НАССР та ХАЛЯЛЬ. Планова потужність забою ВРХ становить 48 тис. голів на рік. Асортимент продукції сягає понад 40 позицій охолодженого та замороженого м’яса та субпродуктів телятини.