"Мы верим в силу профессиональной команды единомышленников", – Наталья Король, ТАС АГРО

ТАС АГРО прошла путь от компании с убытком к игроку, демонстрирующему стабильный рост и новое качество управления. Ключевую роль в трансформации сыграл HR-департамент: не просто закрывая вакансии, а выстраивая систему с новыми подходами, командами и управленческим мышлением. Как удалось переломить ситуацию в условиях кадрового дефицита, — рассказывает директор департамента управления персоналом и трансформации бизнеса ТАС АГРО Наталья Король.

В течение двух лет ТАС АГРО трансформировалась из компании, которая имела убытки, к игроку, который сегодня задает темп на рынке. Как вам это удалось, учитывая сложную ситуацию на рынке труда?

– Не все были готовы к таким темпам перемен. Но мы понимали: стать эффективным, нужно быстро двигаться, необходимы были кардинальные шаги. И мы пошли на них. Сменили 80% аграрного менеджмента, обновили производственную команду, провели принципиальный отбор по профессиональности, готовности брать ответственность и поддерживать новые подходы. Кто-то не выдержал такого темпа и покинул компанию, но это часть трансформации.

HR-департамент стал главой процесса трансформации и обновления. Мы не просто закрывали вакансии, строили новую систему: с развитием, адаптацией, понятными ролями и фокусом на результат. Искали людей с потенциалом, учили, поддерживали, формировали новую культуру — без лишней бюрократии, с уважением к инициативе, с командной ответственностью.

За это время компания совершила скачок: с более чем $1,3 млн убытка до $27 млн прибыли. Мы полностью изменили подход к работе с землей — отказались от вспашки и перешли на современную систему обработки. Обновили весь технический парк, инвестировали в действительно работающие технологии.

Но главное сформировали команду, которая стала основой этих изменений: профессиональную, мотивированную, способную выдерживать темп и быстро двигаться вперед. И мы не останавливаемся. Продолжаем трансформироваться, формировать новое управленческое мышление и современное лидерство, чтобы отвечать не только рынку, но и собственным амбициям.

Какие основные HR-вызовы стоят перед аграрной отраслью Украины и какие из них оказались наиболее ощутимыми для ТАС АГРО?

– После начала полномасштабной войны агросектор оказался в условиях хронической нехватки людей. Среди наиболее ощутимых вызовов:

многие сотрудники и потенциальные кандидаты мобилизованы;

значительная часть молодежи уехала за границу, что создает нехватку специалистов среднего возраста и молодых кадров;

высококвалифицированные агрономы, инженеры и руководители трудоустроены и забронированы или изменили страну проживания.

Однако, несмотря на препятствия, мы не остановились. Мы перестроили команду, изменили подход к подбору и мотивации. Кластеры получили больше самостоятельности, руководители на местах – больше полномочий, структура – больше четкости. Это принесло результат: мы не только сохранили производственную стабильность, но и повысили эффективность.

Изменения начались с людей. HR команда была в центре всех решений, когда строили новую команду, когда просматривали роли, когда настраивали ежедневное взаимодействие.

Какие программы развития талантов и обучения реализуются в компании для привлечения молодых специалистов?

- Привлечение и развитие молодых специалистов – один из ключевых приоритетов ТАС АГРО в 2025 году. Это часть нашей долгосрочной стратегии обновления команды и построения стабильного кадрового ядра.

Мы активно сотрудничаем с Уманским университетом садоводства, Винницким национальным аграрным университетом и поддерживаем проект "Агрокебеты". Параллельно развиваем партнерства с аграрными профтехучилищами в регионах, где работают наши кластеры. Это позволяет знакомить будущих специалистов – и с высшим образованием, и с рабочими специальностями – с реалиями агропроизводства, новейшей техникой, современными технологиями и практикой в поле уже во время учебы. В планах расширение географии сотрудничества, больше работы с абитуриентами и выпускниками, новые форматы стажировок и привлечение молодежи к жизни компании.

Молодые специалисты в ТАС АГРО не остаются наедине с новыми вызовами. Еженедельно проходят онлайн-встречи с руководителями производственного направления, во время которых можно задать вопросы, разобрать рабочие ситуации и получить обратную связь. Раз в месяц руководители выезжают в поля, чтобы поддержать команду непосредственно на местах, дать рекомендации, провести короткое обучение. Это не "формальные совещания", а постоянное сопровождение и реальное вовлечение молодежи в производственные процессы. Такой подход дает не только практические навыки, но и ощущение поддержки и четкого вектора развития.

Как изменился подход компании к управлению персоналом после полномасштабного вторжения в Украину?

– Мы быстро поняли: централизованная модель в кризисное время не работает. Потому больше решений передали кластерам, усилили роль руководителей на местах и дали командам свободу действовать быстро. Так мы смогли удержать управляемость и темп даже в самых сложных условиях.

Изменения коснулись и оплаты труда — мы подняли уровень зарплат и сделали связь между результатом и доходом, понятным каждому. Люди видят, как влияет их работа. Например, обновление техники позволило повысить выработку, а с ней и заработки. Есть механизаторы, которые в сезон зарабатывают более 120 тысяч. грн в месяц — и это справедливое вознаграждение за результат.

Условия труда тоже приоритет. Мы обновили бытовые помещения, провели ремонты, улучшили техническую оснастку. Важно, чтобы люди видели: о них заботятся не на словах.

Также усилили направление внутренней коммуникации: регулярно проводим встречи с командами, запустили открытые стримы с руководством, где каждый может задать вопрос. Это помогает держать связь между подразделениями, видеть общую картину и говорить о важном без излишней формальности.

Какую роль играют корпоративные ценности в ежедневной работе и формировании ТАС АГРО?

- Ценности ТАС АГРО – это не слайд в презентации и не формальность. Это основа того, как мы работаем, принимаем решение, взаимодействуем в командах. Мы верим в силу профессиональной команды единомышленников, когда каждый приносит опыт, идеи, готовность действовать. Честность, ответственность, эффективность, постоянство, открытость нового, социальная ответственность — все это ощущается каждый день. У нас быстрый темп, минимум бюрократии и максимум самостоятельности. Если человек не готов брать на себя ответственность и включаться, ему будет непросто.

Мы ищем тех, кто привык мыслить самостоятельно, не ожидать указаний сверху и взаимодействовать напрямую. Нам важно, чтобы люди не боялись говорить – у нас достаточно открытая среда. И это не о "кто громче", а об уважении, диалоге и общем деле.

Кстати, у нас даже появился свой термин – агрогерои. Так мы с определенной иронией, но по-настоящему называем людей, которые держат компанию в движении – в поле, в кабинете, в бухгалтерии, на складах, в логистике, на технике, в тендерах, в коммуникациях.

Зачастую именно о них мы рассказываем во внутреннем Telegram-канале "Люди ТАС АГРО". Там истории из жизни, рабочие моменты, благодарности, инициативы, шутки. Канал помогает почувствовать, что мы не просто отдельные подразделения, а действительно команда. Даже если работаем в разных уголках Украины.

Социальная ответственность – это тоже не отдельный проект, а часть подхода. Мы поддерживаем своих, и тех, кто рядом. Беспокойство, честность, достойные условия, помощь во время войны — все это не исключения, а наш стандарт.

Есть и еще один важный инструмент – анонимная Линия доверия. Для тех случаев, когда сложно сказать напрямую, но молчать тоже не вариант. Мы рассматриваем каждое обращение. Потому что без возможности выразиться нет доверия, а без доверия – команды.

Можно долго говорить о культуре, но она заметна в простом — как люди работают вместе, как реагируют, когда сложно и как держат друг друга.

Как компания решает проблему дефицита кадров в агросекторе?

– На рынок мы не влияем, но можем строить систему, работающую в реальных условиях. В ТАС АГРО мы переосмыслили ключевые процессы от рекрутинга до содержания персонала и адаптировали их к современным вызовам.

Фокус – на развитии собственного потенциала. Мы заботливо сопровождаем людей на этапе адаптации, формируем кадровый резерв, создаем возможности для профессионального роста. Особое внимание уделяем производственным командам – именно там высокий риск потери работника в первые недели.

Во внешнем подборе расширили географию, предоставляем жилье и трансфер кандидатам из других регионов, привлекаем специалистов не только из агросферы, но и из смежных отраслей: логистики, производства, сервиса. Упростили процедуры, сделали процесс прозрачным и ясным.

Дополнительно действует программа "Приведи друга" - это возможность для сотрудников рекомендовать кандидата на вакансию и получить бонус в случае успешного трудоустройства. Такой подход усиливает привлечение и доверие внутри коллектива.

Лучше всего работает простое: когда человека слышат, поддерживают и позволяют развиваться. Когда есть стабильность, понятны роли, обратная связь. Когда есть, с кем посоветоваться и куда двигаться дальше. Это и формирует ту же мотивацию — внутреннюю, стойкую. Когда ты нужен – и это видно каждый день.

Какую модель поддержки мобилизованных и реинтеграции ветеранов выбрала компания? Готовитесь ли вы к большему привлечению женщин к традиционно "мужским" профессиям?

– В ТАС АГРО с первых месяцев полномасштабной войны поддерживали мобилизованных работников и их семьи. Это помощь вещами первой необходимости: термобелье, аптечки, буржуйки, дрова, пленка, рюкзаки, спальники, обувь, бронежилеты, турникеты. При необходимости реагируем. Не всегда это оформлено как программа, но всегда есть конкретные действия.

Тема реинтеграции ветеранов важна для нас. Мы понимаем сложность возвращения к гражданской жизни после службы, поэтому стремимся обеспечить человечное отношение, поддержку коллектива и подход к рабочим процессам. Для компании важно, чтобы каждый, кто защищал страну, чувствовал безопасность, уважение и стабильность на своем рабочем месте.

Что касается привлечения женщин к традиционно "мужским" профессиям, то мы работаем над созданием условий, где это становится возможным. Уже сегодня в компании работают женщины-агрономы, полностью отвечающие требованиям профессии, демонстрирующие высокие результаты и пользующиеся авторитетом в производстве. Рассматриваем также возможность привлечения женщин в службу охраны и в отдельные логистические процессы — там, где это позволяют технические условия и обеспечена соответствующая подготовка.

Мы не устанавливаем ограничений: ключевое для нас профессионализм, мотивация и готовность работать в полевых условиях. Благодаря новой технике, автоматизации и поддержке со стороны команды многие направления открываются для женщин, и мы этому только способствуем.