"Ми віримо у силу професійної команди однодумців", - Наталя Король, ТАС АГРО

ТАС АГРО пройшла шлях від компанії зі збитками до гравця, який демонструє стабільне зростання і нову якість управління. Ключову роль у трансформації відіграв HR-департамент: не просто закриваючи вакансії, а вибудовуючи систему з новими підходами, командами та управлінським мисленням. Як вдалося переламати ситуацію в умовах кадрового дефіциту — розповідає директорка департаменту управління персоналом та трансформації бізнесу ТАС АГРО Наталя Король.

Впродовж двох років ТАС АГРО трансформувалася з компанії, яка мала збитки, до гравця, що сьогодні задає темп на ринку. Як вам це вдалося з огляду на складну ситуацію на ринку праці?

- Не всі були готові до таких темпів змін. Але ми розуміли: стати ефективним, потрібно швидко рухатись, необхідні були кардинальні кроки. І ми на них пішли. Змінили 80% аграрного менеджменту, оновили виробничу команду, провели принциповий відбір за професійністю, готовністю брати відповідальність і підтримувати нові підходи. Хтось не витримав такого темпу й залишив компанію, але це частина трансформації.

HR-департамент став на чолі процесу трансформації та оновлення. Ми не просто закривали вакансії, ми будували нову систему: з розвитком, адаптацією, зрозумілими ролями й фокусом на результат. Шукали людей із потенціалом, навчали, підтримували, формували нову культуру — без зайвої бюрократії, з повагою до ініціативи, з командною відповідальністю.

За цей час компанія зробила стрибок: із понад $1,3 млн збитку до $27 млн прибутку. Ми повністю змінили підхід до роботи з землею — відмовились від оранки й перейшли на сучасну систему обробітку. Оновили весь технічний парк, інвестували у технології, які справді працюють.

Але головне — сформували команду, яка стала основою цих змін: професійну, мотивовану, здатну витримувати темп і швидко рухатися вперед. І ми не зупиняємось. Продовжуємо трансформуватися, формувати нове управлінське мислення й сучасне лідерство, щоб відповідати не лише ринку, а й власним амбіціям.

Які основні HR-виклики стоять перед аграрною галуззю України сьогодні та які з них виявилися найбільш відчутними для ТАС АГРО?

- Після початку повномасштабної війни агросектор опинився в умовах хронічного браку людей. Серед найбільш відчутних викликів:

багато співробітників та потенційних кандидатів мобілізовано;

значна частина молоді виїхала за кордон, що створює брак спеціалістів середнього віку і молодих кадрів;

висококваліфіковані агрономи, інженери та керівники працевлаштовані і заброньовані або теж змінили країну проживання.

Проте, незважаючи на перепони, ми не зупинились. Ми перебудували команду, змінили підхід до підбору й мотивації. Кластери отримали більше самостійності, керівники на місцях - більше повноважень, структура - більше чіткості. Це дало результат: ми не лише зберегли виробничу стабільність, а й підвищили ефективність.

Зміни почалися з людей. HR-команда була у центрі всіх рішень, коли будували нову команду, коли переглядали ролі, коли налаштовували щоденну взаємодію.

Які програми розвитку талантів та навчання реалізуються у компанії для залучення й утримання молодих спеціалістів?

- Залучення й розвиток молодих фахівців — один із ключових пріоритетів ТАС АГРО у 2025 році. Це частина нашої довгострокової стратегії оновлення команди та побудови стабільного кадрового ядра.

Ми активно співпрацюємо з Уманським університетом садівництва, Вінницьким національним аграрним університетом і підтримуємо проєкт "Агрокебети". Паралельно розвиваємо партнерства з аграрними профтехучилищами у регіонах, де працюють наші кластери. Це дає змогу знайомити майбутніх фахівців — і з вищою освітою, і з робітничими спеціальностями — з реаліями агровиробництва, новітньою технікою, сучасними технологіями та практикою в полі вже під час навчання. У планах — розширення географії співпраці, більше роботи з абітурієнтами та випускниками, нові формати стажувань і залучення молоді до життя компанії.

Молоді фахівці у ТАС АГРО не залишаються наодинці з новими викликами. Щотижня відбуваються онлайн-зустрічі з керівниками виробничого напряму, під час яких можна поставити запитання, розібрати робочі ситуації й отримати зворотний зв’язок. Раз на місяць керівники виїжджають у поля, щоб підтримати команду безпосередньо на місцях, надати рекомендації, провести коротке навчання. Це не "формальні наради", а постійний супровід і реальне залучення молоді у виробничі процеси. Такий підхід дає не лише практичні навички, а й відчуття підтримки та чіткого вектору розвитку.

Як змінився підхід компанії до управління персоналом після повномасштабного вторгнення в Україну?

- Ми швидко зрозуміли: централізована модель у кризовий час не працює. Тому більше рішень передали кластерам, посилили роль керівників на місцях і дали командам свободу діяти швидко. Так ми змогли утримати керованість і темп навіть у найскладніших умовах.

Зміни торкнулися й оплати праці — ми підняли рівень зарплат і зробили зв’язок між результатом і доходом зрозумілим для кожного. Люди бачать, як впливає їхня робота. Наприклад, оновлення техніки дало змогу підвищити виробіток, а з ним і заробітки. Є механізатори, які у сезон заробляють понад 120 тис. грн на місяць — і це справедлива винагорода за результат.

Умови праці теж пріоритет. Ми оновили побутові приміщення, провели ремонти, покращили технічне оснащення. Важливо, щоби люди бачили: про них дбають не на словах.

Також посилили напрям внутрішньої комунікації: регулярно проводимо зустрічі з командами, запустили відкриті стріми з керівництвом, де кожен може поставити запитання. Це допомагає тримати зв’язок між підрозділами, бачити спільну картину й говорити про важливе без зайвої формальності.

Яку роль відіграють корпоративні цінності у щоденній роботі та формуванні команди ТАС АГРО?

- Цінності ТАС АГРО — це не слайд у презентації й не формальність. Це основа того, як ми працюємо, ухвалюємо рішення, взаємодіємо у командах. Ми віримо у силу професійної команди однодумців, коли кожен приносить досвід, ідеї, готовність діяти. Чесність, відповідальність, ефективність, сталість, відкритість до нового, соціальна відповідальність — усе це відчувається щодня. У нас швидкий темп, мінімум бюрократії й максимум самостійності. Якщо людина не готова брати на себе відповідальність і включатися, їй буде непросто.

Ми шукаємо тих, хто звик мислити самостійно, не чекати вказівок згори й взаємодіяти напряму. Нам важливо, щоб люди не боялись говорити — у нас досить відкрите середовище. І це не про "хто голосніше", а про повагу, діалог і спільну справу.

До речі, у нас навіть зʼявився свій термін — агрогерої. Так ми з певною іронією, але по-справжньому називаємо людей, які тримають компанію в русі — у полі, в кабінеті, у бухгалтерії, на складах, у логістиці, на техніці, у тендерах, у комунікаціях.

Часто саме про них ми розповідаємо у внутрішньому Telegram-каналі "Люди ТАС АГРО". Там — історії з життя, робочі моменти, подяки, ініціативи, жарти. Канал допомагає відчути, що ми не просто окремі підрозділи, а справді команда. Навіть якщо працюємо у різних куточках України.

Соціальна відповідальність — це теж не окремий проєкт, а частина підходу. Ми підтримуємо своїх і тих, хто поруч. Турбота, чесність, гідні умови, допомога під час війни — усе це не винятки, а наш стандарт.

Є й ще один важливий інструмент — анонімна Лінія довіри. Для тих випадків, коли складно сказати напряму, але мовчати теж не варіант. Ми розглядаємо кожне звернення. Бо без можливості висловитись немає довіри, а без довіри — команди.

Можна довго говорити про культуру, але вона помітна у простому — як люди працюють разом, як реагують, коли складно, і як тримають одне одного.

Як компанія вирішує проблему дефіциту кадрів у агросекторі?

- На ринок ми не впливаємо, але можемо будувати систему, яка працює в реальних умовах. У ТАС АГРО ми переосмислили ключові процеси — від рекрутингу до утримання персоналу — й адаптували їх до сучасних викликів.

Фокус — на розвитку власного потенціалу. Ми турботливо супроводжуємо людей на етапі адаптації, формуємо кадровий резерв, створюємо можливості для професійного зростання. Особливу увагу приділяємо виробничим командам — саме там найвищий ризик втрати працівника у перші тижні.

У зовнішньому підборі — розширили географію, надаємо житло та трансфер кандидатам з інших регіонів, залучаємо фахівців не лише з агросфери, а й із суміжних галузей: логістики, виробництва, сервісу. Спростили процедури, зробили процес прозорим і зрозумілим.

Додатково діє програма "Приведи друга" — це можливість для співробітників рекомендувати кандидата на вакансію й отримати бонус у разі успішного працевлаштування. Такий підхід посилює залучення і довіру всередині колективу.

Найкраще працює просте: коли людину чують, підтримують і дають змогу розвиватися. Коли є стабільність, зрозумілі ролі, зворотний зв’язок. Коли є, з ким порадитися і куди рухатися далі. Це й формує ту саму мотивацію — внутрішню, стійку. Коли ти потрібен — і це видно щодня.

Яку модель підтримки мобілізованих та реінтеграції ветеранів обрала для себе компанія? Чи готуєтеся ви до більшого залучення жінок до традиційно "чоловічих" професій?

- У ТАС АГРО з перших місяців повномасштабної війни підтримували мобілізованих працівників та їхні родини. Це допомога речами першої потреби: термобілизна, аптечки, буржуйки, дрова, плівка, рюкзаки, спальники, взуття, бронежилети, турнікети. За потреби — реагуємо. Не завжди це оформлено як програма, але завжди є конкретні дії.

Тема реінтеграції ветеранів важлива для нас. Ми розуміємо складність повернення до цивільного життя після служби, тому прагнемо забезпечити людяне ставлення, підтримку колективу та зважений підхід до робочих процесів. Для компанії важливо, щоб кожен, хто захищав країну, відчував безпеку, повагу й стабільність на своєму робочому місці.

Щодо залучення жінок до традиційно "чоловічих" професій, то ми працюємо над створенням умов, де це стає можливим. Уже сьогодні у компанії працюють жінки-агрономи, які повністю відповідають вимогам професії, демонструють високі результати й користуються авторитетом у виробництві. Розглядаємо також можливість залучення жінок до служби охорони та в окремі логістичні процеси — там, де це дозволяють технічні умови і забезпечено відповідну підготовку.

Ми не встановлюємо обмежень: ключове для нас — фаховість, мотивація та готовність працювати у польових умовах. Завдяки новій техніці, автоматизації й підтримці з боку команди багато напрямів відкриваються для жінок, і ми цьому тільки сприяємо.