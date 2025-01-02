Опора бюджета: как АПК удается обеспечивать более 70% экспортной выручки Украины

Сельское хозяйство имеет много факторов, стимулирующих его рост, но и многие проблемы, которые трудно решить в текущих условиях. Впрочем, АПК остается самой мощной отраслью украинской экономики. В агросекторе занято около 17% украинцев, усилиями которых обеспечивается 19% ВВП Украины и более 70% ее валютной выручки. Однако надо понимать, что эти показатели поразительны не столько благодаря стремительному развитию отрасли, сколько из-за обвала объемов производства и экспорта в других секторах экономики, что стало следствием российской агрессии.

Несокрушимый АПК

Фермеры со всего мира называли рост цен на ресурсы, экстремальные погодные явления и нестабильные цены на сырьевые товары основными рисками доходности в ближайшие два года.

В то же время, Украина страдает еще и от наступления россиян. Косвенные потери украинского сельского хозяйства за время войны составили $83,1 млрд, что является меньшим показателем по сравнению с ритейлом ($450,5 млрд) и промышленностью вместе со строительством ($410 млрд). Наибольшие разрушения получили важные объекты отрасли, в том числе портовая инфраструктура, крупные элеваторы, животноводческие фермы, перерабатывающие предприятия и склады с пищевой продукцией. Россия продолжает разрушать важную для Украины инфраструктуру. Не стоит забывать также и об оккупации украинских территорий, из-за чего аграрии теряют свой земельный банк.

По расчетам американского Института убыточности, фермерские хозяйства могут работать с убытками не более трех лет, после чего постепенно банкротятся. Однако украинский агробизнес продемонстрировал способность адаптироваться не только к условиям военного положения, но и к временной перенастройке экспорта зерна с морского на железнодорожный и автомобильный транспорт, снижение рентабельности растениеводства и дефицит мощностей для хранения урожая.

Агробизнес продолжает бороться с вызовами. И они одинаковы у большинства бизнесов в стране — дефицит кадров, риски безопасности, энергетический кризис. Но мы в МХП прикладываем максимум усилий по их преодолению и принимаем решение продолжать инвестировать в Украину, поддерживать команду и создавать рабочие места, развивать сектор сельского хозяйства и пищевую промышленность, платить налоги и помогать армии. В 2024 году МХП уже во второй раз заняла топовую позицию среди крупнейших частных инвесторов Украины. За время полномасштабного вторжения МХП направила 14,8 млрд. грн. в развитие бизнеса в Украине. Сергей Доброгорский заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП

Перспективы урожая

ФАО несколько повысила прогноз мирового производства зерновых в 2024 году до 2853 млн т, благодаря увеличению производства риса и пшеницы, что компенсировало сокращение фуражного зерна. Несмотря на это, общий объем останется чуть ниже уровня 2023-го.

Производство пшеницы вырастет до 792,9 млн т (+0,2% в месяц и +0,5% в год) благодаря благоприятным погодным условиям в Австралии, хотя урожай в ЕС снизится из-за чрезмерных осадков. Фуражное зерно прогнозируется на уровне 1521 млн т (-0,8% от прошлого года) из-за снижения урожая кукурузы и ячменя в ЕС, хотя ожидается рекордный урожай кукурузы в США благодаря благоприятным условиям.

Прогноз производства риса составляет 539,2 млн т, что является историческим максимумом и на 0,9% больше прошлогоднего сезона, в основном из-за рекордных урожаев в Индии, несмотря на потери в Мьянме из-за наводнений и конфликтов.

В то же время Еврокомиссия снизила оценку урожая пшеницы в странах ЕС со 114,6 млн т до 112,6 млн т, что на 11% меньше среднепятилетнего показателя. Также снижен прогноз валового сбора кукурузы с 60,1 до 58,0 млн т.

Украинская зерновая ассоциация также снизила прогноз урожая зерновых и масличных культур в 2024 году на 2,8 млн. т. до 71,8 млн т. В 2023 году, по данным УЗА, урожай составил 82,8 млн т.

Оценка на 2024 год базируется на средних погодных условиях за последние пять лет, однако изменения погодных условий весной и летом могут корректировать эти прогнозы. Снижение ожидаемого урожая обусловлено засушливой погодой в Украине в июле, которая негативно повлияла на потенциальную урожайность поздних культур.

При таких условиях экспорт в сезоне 2024/2025 прогнозируется на уровне 41 млн т, что на 2,5 млн т меньше предыдущего прогноза. В предыдущем сезоне, завершившемся 30 июня текущего года, экспорт зерновых и масличных составил 57,5 млн т. Так что экспорт может сократиться более чем на 16 млн т по сравнению с прошлым годом.

Объем экспортной выручки, поступившей в Украину за январь-июнь 2024 года, превзошел результат за аналогичный период прошлого года на 15,9% или на $3,3 млрд, тогда как размер невозвращенной валютной выручки держится на прежнем уровне $7-8 млрд, сообщил Нацбанку Украины.

В то же время, в октябре 2024 года первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что показатель своевременного возврата валютной выручки от экспорта агропродукции сейчас превышает 80%. По его словам, в ноябре 2023 года была введена обновленная процедура экспорта сельскохозяйственной продукции, регулирующая возврат валютной выручки.

В результате по состоянию на ноябрь 2024 г. показатель своевременного возврата составляет более 80%. Задержки с невозвратом валютной выручки остаются на уровне 10-15%, что составляет $3-3,5 млрд. Таким образом, удалось улучшить показатель возврата валютной выручки — сокращение произошло с $8 млрд до $3,5 млрд.

Налоговые инициативы власти

Кроме потерь от войны и теневого экспорта агросектор Украины в 2025 году столкнется с неопределенностью налоговой нагрузки. Среди потенциальных нововведений законодатели рассматривают повышение военного сбора до 5% и введение минимального налога на земельные участки, предлагаемые в законопроекте об общем увеличении налогов.

Кроме того, дополнительное финансовое давление на агробизнес создало повышение акцизов на горючее, вступившее в силу в августе 2024 года. С учетом того, что аграрии ежегодно потребляют более 1,5 млрд л дизельного горючего, только в 2025 году им придется заплатить более 5,5 млрд грн дополнительно. Аргументы фермеров о том, что сельхозтехника не использует дороги общего пользования, а следовательно, не должна платить акциз на горючее, были отклонены.

Агробизнес настороженно относится к инициативе возможного повышения НДС на 2-3%.

Генеральный директор холдинга "Континентал Фармерз Групп" Георг фон Нолкен отметил, что в случае введения налоговых новаций государство также должно эффективно бороться с "черными" и "серыми" игроками.

Несмотря на это, аграрии понимают необходимость повышения налогов в период военного положения, отмечая, что эту нагрузку нужно равномерно распределить между всеми игроками рынка, а не полагаться только на "белый" бизнес.

Кадровый голод

С каждым годом войны проблема дефицита работников все обостряется. Особенно остро в АПК ощущается нехватка водителей грузовиков, часто мобилизуемых в ВСУ. В настоящее время их дефицит составляет около 30 тыс., а это более 25% от общей потребности.

Владелец логистической компании "Балк-Транс" Александр Шатайло рассказал, что водители массово увольняются, ведь боятся, что их остановят на блокпостах и мобилизуют. Некоторые уезжают за границу.

Есть случаи, когда водители выезжают на транспортных средствах компании в страны ЕС, где покидают грузовики и просят убежища. Поэтому Укртрансбезопасность уже аннулировала лицензии более 200 компаниям на перевозку, однако проблема выезда военнообязанных остается. Ее частично пытаются решить, привлекая женщин к обучению на водителей, но такая практика еще не слишком распространилась.

Дефицит кадров стал ключевым вызовом для агросектора, что обусловлено оттоком рабочей силы за границу, мобилизацией и всеобщей неопределенностью войны. В "Агропросперисе" этот вопрос решаем комплексно. Основные направления – содержание персонала благодаря стабильности выплат; наши уникальные партнерские программы, мотивирующие работников относиться к бизнесу как к собственному; прозрачные коммуникации. Для подготовки будущих специалистов берем на стажировку студентов, открытые вакансии на большинство профессий быстро заполняем по рекомендациям коллег. Систематически проводим обучение через онлайн-платформу "АП Портал", позволяющую адаптировать работников к требованиям современности. Людмила Горова директор по управлению персоналом Группы компаний "Агропросперис"

По данным исследования "Делойт" и Gradus Research, возможность получить новую специальность, традиционно считающуюся мужской, рассматривают 45% опрошенных женщин. К тому же женщины больше склонны проходить курсы по повышению квалификации — новые профессии овладевают 35% женщин и только 26% мужчин.

Эксперты на рынке отмечают проблему нехватки рабочих рук в агросекторе. А самой большой проблемой называют поиск высококвалифицированных специалистов — агрономов, трейдеров со знанием иностранных языков и операторов сельхозтехники. Работая в таких условиях, игроки рынка ожидают дальнейшего роста дефицита кадров, поэтому уже сейчас активизируют программы профильного обучения и переманивания специалистов от конкурентов.

Война, посев и доходы

В 2024 году аграрии уже не ожидают скорого завершения войны, как это было в 2022-2023 годах. В прифронтовых областях многие производители отказываются от сева озимых, ожидая окончания боевых действий. Часть фермеров сократила объемы посевных площадей до 30-40%, но не планирует покидать бизнес. В приграничных районах Черниговщины земля остается без возделывания, и даже после завершения боевых действий она может пустовать еще 5-7 лет из-за опасений местных жителей.

Компенсировать потери площадей и урожайности помогает рост цен на сельскохозяйственную продукцию. В сентябре 2024 года индекс продовольственных цен ФАО поднялся до 124 пунктов, что явилось рекордом за последние два года. Цены на украинскую кукурузу также стремительно выросли, превысив $200 за тонну, что значительно выше по сравнению со $125 в прошлом году.

Мы продолжаем работать в условиях вызовов и неопределенности: сеем, собираем урожай, поддерживаем экономику Украины и местные общины, несмотря на трудности как внутри страны, так и на международных рынках. Наша устойчивость и развитие обеспечивают эффективные технологии, настроенные процессы и поддержка стратегического международного инвестора. В то же время, главной силой компании является наша слаженная команда, которая уверенно преодолевает вызовы и двигает нас вперед. В следующем году мы будем придерживаться выбранной стратегии, сосредотачиваясь на повышении операционной эффективности, совершенствовании технологий, внедрении современных агрономических практик и устойчивом развитии. Георг фон Нолкен CEO "Континентал Фармерз Групп"

Аграрии сейчас меньше упоминают о трудностях экспорта зерна, возникших в начале войны, когда в марте 2022 года удалось вывезти лишь 300 тыс. т. За два года в Украине сформировалась сеть зернотрейдинговых компаний, а торговлей теперь занимаются не только агрохолдинги, но и фермеры, кооперативы и логистические компании.

Благодаря развитию инфраструктуры стоимость перевозок зерна уменьшилась, а очереди на границе сократились. Однако стабильность логистики остается под угрозой из-за обстрелов портовой инфраструктуры россиянами и возможных протестов фермеров ЕС.

Но, несмотря на трудности, аграрии рассчитывают компенсировать убытки за 2024-2025 годы и настроены работать с прибылью, даже в условиях войны, логистических вызовов и нехватки рабочей силы.

МХП

Год основания : 1998

Количество работников : 32 000

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, которая имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Экспортируется продукция более чем в 70 стран. МХП является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год и входит в топ-5 крупнейших инвесторов страны. Общая выручка за 6 месяцев 2024-го по Группе МХП (вместе с Perutnina Ptuj) — $1,489 млрд. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, а совместно с партнерами – несколько сетей, в том числе магазины "Мясомаркет" и заведения "Döner Маркет". Вместе с благотворительным фондом "МХП — Громади" компания развивает общины. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и ожидающих близких с фронта компания внедряет программу "МХП Поруч".

Континентал Фармерз Групп

Дата основания : 2019 год

Количество работников : 2500

"Континентал Фармерз Груп" образовалась в результате слияния лидеров отечественного сельхозсектора — "МРИЯ Агрохолдинг" (с 1992 года) и CFG (Continental Farmers Group) (с 2006 года). "Континентал" как объединенный агрохолдинг работает с 2019 года. Возделывает более 195 тыс. га земель в пяти областях на западе Украины: Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской. Специализируется на выращивании сельскохозяйственной продукции, в частности, зерновых и масличных культур. Является одним из ведущих производителей картофеля в Украине. В течение 2023 года компания уплатила 1,41 млрд грн налогов, а сумма социальных инвестиций в прошлом году достигла 37,7 млн грн.

Группа компаний «Агропросперис»

Дата основания : 2007

Количество работников : 3380

"Агропросперис" финансирует производство и экспорт агропродукции в Украине. Объединяет 41 агропроизводственную компанию, работающих на 280 тыс. га, 10 элеваторов и Агропросперис Банк. продуктов его переработки. Единственный крупный агробизнес. финансирует украинских фермеров через Агропросперис Банк, также предлагает полный комплекс товаров и услуг по выращиванию агропродукции, ее хранению, логистике и продаже на рынки 35 стран.