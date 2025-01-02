Опора бюджету: як АПК вдається забезпечувати понад 70% експортного виторгу України

Сільське господарство має багато чинників, що стимулюють його зростання, але й чимало проблем, які важко вирішити за поточних умов. А втім АПК залишається найпотужнішою галуззю української економіки. В агросекторі зайнято приблизно 17% українців, зусиллями яких забезпечується 19% ВВП України та понад 70% її валютного виторгу. Однак треба розуміти, що ці показники є вражальними не стільки завдяки стрімкому розвитку галузі, скільки через обвал обсягів виробництва та експорту в інших секторах економіки, що стало наслідком російської агресії.

Незламний АПК

Фермери зі всього світу називали зростання цін на ресурси, екстремальні погодні явища та нестабільні ціни на сировинні товари основними ризиками для прибутковості у найближчі два роки.

Водночас Україна потерпає ще й від наступу росіян. Непрямі втрати українського сільського господарства за час війни становили $83,1 млрд, що є меншим показником порівняно з ритейлом ($450,5 млрд) та промисловістю разом із будівництвом ($410 млрд). Найбільших руйнувань зазнали важливі об’єкти галузі, зокрема портова інфраструктура, великі елеватори, тваринницькі ферми, переробні підприємства та склади з харчовою продукцією. Росія й надалі продовжує руйнувати важливу для України інфраструктуру. Не варто забувати також і про окупацію українських територій, через що аграрії втрачають свій земельний банк.

За розрахунками американського Інституту збитковості, фермерські господарства можуть працювати зі збитками не більш ніж три роки, після чого поступово банкрутують. Однак український агробізнес продемонстрував здатність адаптуватися не лише до умов воєнного стану, а й до тимчасового переналаштування експорту зерна з морського на залізничний та автомобільний транспорт, зниження рентабельності рослинництва та дефіциту потужностей для зберігання врожаю.

Агробізнес продовжує боротися із викликами. І вони однакові у більшості бізнесів в країні — дефіцит кадрів, безпекові ризики, енергетична криза. Але ми в МХП прикладаємо максимум зусиль для їхнього подолання та ухвалюємо рішення продовжувати інвестувати в Україну, підтримувати команду та створювати робочі місця, розвивати сектор сільського господарства та харчову промисловість, сплачувати податки та допомагати армії. У 2024 році МХП вже вдруге посіла топову позицію серед найбільших приватних інвесторів України. За час повномасштабного вторгнення МХП скерувала 14,8 млрд грн у розвиток бізнесу в Україні. Сергій Доброгорський заступник головного виконавчого директора з агробізнесу МХП

Перспективи врожаю

ФАО дещо підвищила прогноз світового виробництва зернових у 2024 році, до 2853 млн т, завдяки збільшенню виробництва рису та пшениці, що компенсувало скорочення фуражного зерна. Попри це загальний обсяг залишиться трохи нижчим за рівень 2023-го.

Виробництво пшениці зросте до 792,9 млн т (+0,2% за місяць і +0,5% за рік) завдяки сприятливим погодним умовам в Австралії, хоча врожай у ЄС зменшиться через надмірні опади. Фуражне зерно прогнозується на рівні 1521 млн т (-0,8% від минулого року) через зниження врожаю кукурудзи та ячменю в ЄС, хоча очікується рекордний урожай кукурудзи у США завдяки сприятливим умовам.

Прогноз виробництва рису становить 539,2 млн т, що є історичним максимумом і на 0,9% більше за минулий сезон, здебільшого через рекордні врожаї в Індії, незважаючи на втрати у М’янмі через повені та конфлікти.

Водночас Єврокомісія знизила оцінку врожаю пшениці у країнах ЄС з 114,6 млн т до 112,6 млн т, що на 11% менше від середньоп’ятирічного показника. Також знижено прогноз валового збору кукурудзи — з 60,1 до 58,0 млн т.

Українська зернова асоціація також знизила прогноз врожаю зернових та олійних культур у 2024 році на 2,8 млн т. до 71,8 млн т. У 2023 році, за даними УЗА, врожай становив 82,8 млн т.

Оцінка на 2024 рік базується на середніх погодних умовах за останні п’ять років, однак зміни погодних умов навесні та влітку можуть коригувати ці прогнози. Зниження очікуваного врожаю зумовлене посушливою погодою в Україні у липні, яка негативно вплинула на потенційну врожайність пізніх культур.

За таких умов експорт у сезоні 2024/2025 прогнозується на рівні 41 млн т, що на 2,5 млн т менше від попереднього прогнозу. У попередньому сезоні, що завершився 30 червня поточного року, експорт зернових та олійних становив 57,5 млн т. Тож експорт може скоротитися більш ніж на 16 млн т порівняно з минулим роком.

Обсяг експортної виручки, що надійшла в Україну за січень-червень 2024 року, перевершив результат за аналогічний період минулого року на 15,9%, або на $3,3 млрд, тоді як розмір неповерненої валютної виручки тримається на попередньому рівні $7-8 млрд, повідомив Нацбанк України.

Водночас у жовтні 2024 року перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що показник своєчасного повернення валютної виручки від експорту агропродукції зараз перевищує 80%. За його словами, у листопаді 2023 року була запроваджена оновлена процедура експорту сільськогосподарської продукції, яка регулює повернення валютної виручки.

У результаті станом на листопад 2024 року показник своєчасного повернення становить понад 80%. Затримки з неповерненням валютної виручки залишаються на рівні 10-15%, що становить $3-3,5 млрд. Таким чином вдалося покращити показник повернення валютної виручки — скорочення відбулося з $8 млрд до $3,5 млрд.

Податкові ініціативи влади

Окрім втрат від війни та тіньового експорту, агросектор України у 2025 році стикнеться з невизначеністю податкового навантаження. Серед потенційних нововведень законодавці розглядають підвищення військового збору до 5% і запровадження мінімального податку на земельні ділянки, що пропонуються у законопроєкті про загальне збільшення податків.

Крім того, додатковий фінансовий тиск на агробізнес створило підвищення акцизів на пальне, яке набрало чинності у серпні 2024 року. З урахуванням того, що аграрії щороку споживають понад 1,5 млрд л дизельного пального, лише у 2025 році їм доведеться сплатити понад 5,5 млрд грн додатково. Аргументи фермерів про те, що сільгосптехніка не використовує дороги загального користування, а отже, не повинна сплачувати акциз на пальне, були відхилені.

Агробізнес насторожено ставиться до ініціативи можливого підвищення ПДВ на 2-3%. У разі збільшення ставки податку додаткові витрати для великих сільськогосподарських підприємств можуть досягти десятків чи навіть сотень мільйонів гривень, залежно від обсягу реалізації.

Генеральний директор холдингу "Контінентал Фармерз Груп" Георг фон Нолкен наголосив на тому, що у разі запровадження податкових новацій держава також має ефективно боротися з "чорними" та "сірими" гравцями.

Незважаючи на це, аграрії розуміють необхідність підвищення податків у період воєнного стану, наголошуючи на тому, що це навантаження потрібно рівномірно розподілити між усіма гравцями ринку, а не покладатися лише на "білий" бізнес.

Кадровий голод

З кожним роком війни проблема дефіциту працівників дедалі загострюється. Особливо гостро в АПК відчувається нестача водіїв вантажівок, яких часто мобілізують до ЗСУ. Наразі їхній дефіцит становить приблизно 30 тис., а це понад 25% від загальної потреби.

Власник логістичної компанії "Балк-Транс" Олександр Шатайло розповів, що водії масово звільняються, адже бояться, що їх зупинять на блокпостах і мобілізують. Дехто виїжджає за кордон.

Є випадки, коли водії виїжджають на транспортних засобах компанії у країни ЄС, де залишають вантажівки та просять притулку. Через це Укртрансбезпека вже анулювала ліцензії понад 200 компаніям на перевезення, проте проблема виїзду військовозобов’язаних залишається. Її частково намагаються вирішити, залучивши жінок до навчання на водіїв, але така практика ще не надто поширилася.

Дефіцит кадрів став ключовим викликом для агросектору, що зумовлено відтоком робочої сили за кордон, мобілізацією та загальною невизначеністю війни. В "Агропросперіс" це питання вирішуємо комплексно. Основні напрями — утримання персоналу завдяки стабільності виплат; наші унікальні партнерські програми, що мотивують працівників ставитися до бізнесу як до власного; прозорі комунікації. Для підготовки майбутніх фахівців беремо на стажування студентів, відкриті вакансії на більшість професій швидко заповнюємо за рекомендаціями колег. Систематично проводимо навчання через онлайн-платформу "АП Портал", що дозволяє адаптувати працівників до вимог сучасності. Людмила Горова директорка з управління персоналом Групи компаній "Агропросперіс"

За даними дослідження "Делойт" та Gradus Research, можливість отримати нову спеціальність, яка традиційно вважається чоловічою, розглядають 45% опитаних жінок. До того ж жінки загалом більше схильні проходити курси з підвищення кваліфікації — нові професії опановують 35% жінок і лише 26% чоловіків.

Експерти на ринку наголошують на проблемі нестачі робочих рук в агросекторі. А найбільшою проблемою називають пошук висококваліфікованих фахівців — агрономів, трейдерів зі знанням іноземних мов і операторів сільгосптехніки. Працюючи у таких умовах, гравці ринку очікують подальшого зростання дефіциту кадрів, тому компанії вже зараз активізують програми профільного навчання й переманювання фахівців від конкурентів.

Війна, сівба і прибутки

У 2024 році аграрії вже не очікують швидкого завершення війни, як це було у 2022-2023 роках. У прифронтових областях багато виробників відмовляються від сівби озимих, очікуючи на закінчення бойових дій. Частина фермерів скоротила обсяги посівних площ до 30-40%, проте не планує покидати бізнес. У прикордонних районах Чернігівщини земля залишається без обробітку, і навіть після завершення бойових дій вона може стояти пусткою ще 5-7 років через побоювання місцевих жителів.

Компенсувати втрати площ і врожайності допомагає зростання цін на сільськогосподарську продукцію. У вересні 2024 року індекс продовольчих цін ФАО піднявся до 124 пунктів, що стало рекордом за останні два роки. Ціни на українську кукурудзу також стрімко зросли, перевищивши $200 за тонну, що значно вище порівняно зі $125 минулого року.

Ми продовжуємо працювати в умовах викликів і невизначеності: сіємо, збираємо врожай, підтримуємо економіку України та місцеві громади, незважаючи на труднощі як усередині країни, так і на міжнародних ринках. Нашу стійкість і розвиток забезпечують ефективні технології, налаштовані процеси та підтримка стратегічного міжнародного інвестора. Водночас головною силою компанії є наша злагоджена команда, яка впевнено долає виклики та рухає нас вперед. Наступного року ми будемо дотримуватися обраної стратегії, зосереджуючись на підвищенні операційної ефективності, вдосконаленні технологій, впровадженні сучасних агрономічних практик та сталому розвитку. Георг фон Нолкен CEO "Контінентал Фармерз Груп"

Аграрії нині менше згадують про труднощі експорту зерна, які виникли на початку війни, коли у березні 2022 року вдалося вивезти лише 300 тис. т. За два роки в Україні сформувалася мережа зернотрейдингових компаній, а торгівлею тепер займаються не лише агрохолдинги, але й фермери, кооперативи та логістичні компанії.

Завдяки розбудові інфраструктури вартість перевезень зерна зменшилася, а черги на кордоні скоротилися. Однак стабільність логістики залишається під загрозою через обстріли портової інфраструктури росіянами та можливі протести фермерів ЄС.

Та попри труднощі аграрії розраховують компенсувати збитки за 2024-2025 роки й налаштовані працювати з прибутком, навіть в умовах війни, логістичних викликів та браку робочої сили.

МХП

Рік заснування: 1998

Кількість працівників: 32 000

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, яка має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Експортується продукція у понад 70 країн. МХП є найбільшим платником податків в агросекторі за 2023 рік та входить до топ-5 найбільших інвесторів країни. Загальна виручка за 6 місяців 2024-го по Групі МХП (разом з Perutnina Ptuj) — $1,489 млрд. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, а спільно з партнерами — кілька мереж, зокрема магазини "М’ясомаркет" і заклади "Döner Маркет". Разом із благодійним фондом "МХП — Громаді" компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму "МХП Поруч".

Контінентал Фармерз Груп

Дата заснування: 2019 рік

Кількість працівників: 2500

"Контінентал Фармерз Груп" утворилася внаслідок злиття лідерів вітчизняного сільгоспсектору — "МРІЯ Агрохолдинг" (з 1992 року) та CFG (Continental Farmers Group) (з 2006 року). "Контінентал" як об’єднаний агрохолдинг працює з 2019 року. Обробляє понад 195 тис. га земель у п’яти областях на заході України: Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській. Спеціалізується на вирощуванні сільськогосподарської продукції, зокрема зернових та олійних культур. Є одним із провідних виробників картоплі в Україні.Протягом 2023 року компанія сплатила 1,41 млрд грн податків, а сума соціальних інвестицій торік сягнула 37,7 млн грн.

Група компаній «Агропросперіс»

Дата заснування: 2007

Кількість працівників: 3380

"Агропросперіс" фінансує виробництво та експорт агропродукції в Україні. Об’єднує 41 агровиробничу компанію, що працюють на 280 тис. га, 10 елеваторів та Агропросперіс Банк. Спеціалізується на промисловому вирощуванні та експорті пшениці, сої, ріпаку, кукурудзи, а також соняшнику та продуктів його перероблення. Єдиний великий агробізнес, який фінансує українських фермерів через Агропросперіс Банк, також пропонує повний комплекс товарів та послуг з вирощування агропродукції, її зберігання, логістики та продажу на світові ринки. Один із найбільших експортерів агропродукції в Україні. Щороку постачає понад 3,5 млн т агрокультур та продуктів їхнього перероблення на ринки 35 країн.