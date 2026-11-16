Остановка заводов "Кернел" и других производителей масла: потери аграриев могут достичь миллиардов

Остановка всех маслоэкстракционных заводов агрохолдинга "Кернел", прекращение закупки подсолнечника, а также остановка "Дельта Уилмар Украина" и ОЭЗ "Потоки" усугубляют кризис в украинской масложировой отрасли. На фоне ограниченной экспортной логистики, это создает дополнительное давление на закупочные цены. Аграрии уже теряют 4-5 тыс. грн на каждой тонне, а потенциальные потери их доходов могут составить ориентировочно 50 млрд грн.

Такое мнение Dilo выразил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Олег Хоменко.

Какие маслоэкстракционные заводы остановили работу в Украине в ноябре 2026 года

12 ноября агрохолдинг "Кернел" полностью остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за российских атак на предприятия пищевой промышленности. В тот же день компания " Дельта Уилмар Украина" остановила работу своих производственных мощностей, включая маслоэкстракционный завод в Одесской области.

13 ноября в Днепре временно остановил закупку и переработку семян подсолнечника маслоэкстракционный завод "Потоки".

Кроме того, сегодня, 16 ноября, находящийся в центре Днепра завод по производству подсолнечного масла "Олейна" приостановил свою работу из-за российского удара.

Таким образом, остановка охватила сразу несколько крупных игроков украинского масложирового рынка.

"Кернел" - один из ведущих переработчиков подсолнечника в Украине и имеет значительные производственные мощности. Остановка предприятий компании связана, прежде всего, со стратегией обеспечения безопасности бизнеса и сотрудников, а также с последствиями российских атак, пояснил Хоменко.

Сколько могут потерять аграрии из-за падения цен на подсолнечник

Ситуация усугубляется значительными объемами урожая подсолнечника. По оценке Хоменко, в Украине выращено более 10 млн. тонн этой культуры. При ограниченной экспортной логистике, остановка перерабатывающих предприятий создает риск дальнейшего снижения закупочных цен.

Как пояснил гендиректор УКАБ, ранее подсолнечник закупали по 18-19 тыс. грн за тонну, в то время как сейчас цена снизилась примерно до 14 тыс. грн. Таким образом, потери агропроизводителей составляют около 4-5 тыс. грн. на каждой тонне.

"Если условно считать 5 тыс. грн на 10 млн тонн, то это выходит очень серьезная цифра", - подчеркнул Хоменко.

При таком расчете потенциальный масштаб недополученных доходов аграриев может составить около 50 млрд. грн. Это ориентировочная оценка на основе разницы закупочных цен и объема урожая, а не подтвержденная сумма фактических убытков.

Дополнительные потери понесут и переработчики. Экспортная цена одной тонны подсолнечного масла составляет около 1300 долларов, отметил Хоменко.

Экспорт масла из Украины сократился с 400 до 130 тыс. тонн в месяц из-за блокады портов

До начала портового кризиса Украина могла экспортировать около 400 тыс. тонн ежемесячного подсолнечного масла.

Однако из-за ограничения пропускной способности и проблем с судоходством в районе Сулинского канала ежемесячный экспорт сократился до 130 тыс. тонн.

Остановка маслоэкстракционных заводов может стать дополнительным ударом по экспортным возможностям Украины, сказал гендиректор УКАБ.

Оценить масштабы дальнейшего сокращения сложно. Для этого необходимо учитывать остатки готовой продукции и объемы растительного масла, которые находятся в производстве и на складах предприятий.

Сочетание ограничений на экспорт, остановки переработки и необходимости агропроизводителей рассчитываться за товарно-материальные ценности создает существенные риски для всего аграрного сектора.

Под угрозой остановки может оказаться каждый завод по переработке подсолнечника в Украине

Оценивая риски дальнейшей остановки предприятий, Хоменко отметил, что из-за российских атак фактически каждое перерабатывающее предприятие страны находится под угрозой.

Будет ли дефицит подсолнечного масла в Украине

Несмотря на остановку ряда крупных перерабатывающих предприятий, дефицит подсолнечного масла на внутреннем рынке пока не ожидается, подчеркнул эксперт.

Ранее такое мнение высказывал и заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (УАР) Денис Марчук.

Украина потребляет около 10% переработанной продукции, тогда как остальные 90% экспортируются.

Поэтому проблемы могут быть относительно выхода на традиционные рынки, в частности, стран Азии и Африки.

Что может спасти масляную отрасль Украины

На прошлой неделе источники в ГУР сообщали, что Кремль готовит новые удары по зернохранилищам, молочным заводам, предприятиям по производству подсолнечного масла, а также по производителям мяса и птицы, пишет Bloomberg.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что его ведомство координирует действия с Министерством обороны по противодействию атакам, хотя обеспечить стопроцентную защиту невозможно.

По мнению Хоменко, ключевыми условиями для стабилизации ситуации является разблокирование глубоководных портов Одессы и усиление противовоздушной обороны.

Это позволило бы восстановить экспортные возможности Украины и снизить риски российских ударов по перерабатывающей инфраструктуре.

По его словам, без решения проблем с морской логистикой и защитой производственных мощностей негативные последствия для агропроизводителей и переработчиков будут только усиливаться.