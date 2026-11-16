Зупинка заводів "Кернел" та інших виробників олії: втрати аграріїв можуть сягнути мільярдів

Зупинка всіх олійноекстракційних заводів агрохолдингу "Кернел", припинення закупівлі соняшнику, а також зупинка "Дельта Вілмар Україна" та ОЕЗ "Потоки" посилюють кризу в українській олійно-жировій галузі. На тлі обмеженої експортної логістики це створює додатковий тиск на закупівельні ціни. Аграрії вже втрачають 4-5 тис. грн на кожній тонні, а потенційні втрати їхніх доходів можуть сягнути орієнтовно 50 млрд грн.

Таку думку висловив Dilo генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Олег Хоменко.

Які олійноекстракційні заводи зупинили роботу в Україні у листопаді 2026 року

12 листопада агрохолдинг "Кернел" повністю зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через російські атаки на підприємства харчової промисловості. Того самого дня компанія "Дельта Вілмар Україна" зупинила роботу своїх виробничих потужностей, включно з олійноекстракційним заводом в Одеській області.

13 листопада у Дніпрі тимчасово зупинив закупівлю та переробку насіння соняшнику олійноекстракційний завод "Потоки".

Крім того, сьогодні, 16 листопада, завод з виробництва соняшникової олії "Олейна", що знаходиться у центрі Дніпра, призупинив свою роботу через російський удар.

Таким чином, зупинка охопила відразу кілька великих гравців українського олійно-жирового ринку.

"Кернел" є одним із провідних переробників соняшнику в Україні та має значні виробничі потужності. Зупинка підприємств компанії пов'язана передусім зі стратегією забезпечення безпеки бізнесу та співробітників, а також із наслідками російських атак, пояснив Хоменко.

Скільки можуть втратити аграрії через падіння цін на соняшник

Ситуація ускладнюється значними обсягами врожаю соняшнику. За оцінкою Хоменка, в Україні вирощено понад 10 млн тонн цієї культури. За умов обмеженої експортної логістики, зупинка переробних підприємств створює ризик подальшого зниження закупівельних цін.

Як пояснив гендиректор УКАБ, раніше соняшник закуповували по 18-19 тис. грн за тонну, тоді як зараз ціна знизилася приблизно до 14 тис. грн. Таким чином, втрати агровиробників становлять близько 4-5 тис. грн на кожній тонні.

"Якщо умовно рахувати 5 тис. грн на 10 млн тонн, то це виходить дуже серйозна цифра", - наголосив Хоменко.

За такого розрахунку потенційний масштаб недоотриманих доходів аграріїв може становити близько 50 млрд грн. Це орієнтовна оцінка на основі різниці закупівельних цін і обсягу врожаю, а не підтверджена сума фактичних збитків.

Додаткових втрат зазнають і переробники. Експортна ціна однієї тонни соняшникової олії становить близько $1300, зазначив Хоменко.

Експорт олії з України скоротився з 400 до 130 тис. тонн на місяць через блокаду портів

До початку портової кризи Україна могла експортувати близько 400 тис. тонн соняшникової олії щомісяця.

Однак через обмеження пропускної спроможності та проблеми із судноплавством у районі Сулінського каналу щомісячний експорт скоротився до 130 тис. тонн.

Зупинка олійноекстракційних заводів може стати додатковим ударом по експортних можливостях України, сказав гендиректор УКАБ.

Оцінити масштаби подальшого скорочення наразі складно. Для цього необхідно враховувати залишки готової продукції та обсяги олії, які перебувають у виробництві й на складах підприємств.

Поєднання обмежень експорту, зупинки переробки та необхідності агровиробників розраховуватися за товарно-матеріальні цінності створює суттєві ризики для всього аграрного сектору.

Під загрозою зупинки може опинитися кожен завод із переробки соняшнику в Україні

Оцінюючи ризики подальшої зупинки підприємств, Хоменко зазначив, що через російські атаки фактично кожне переробне підприємство країни перебуває під загрозою.

Чи буде дефіцит соняшникової олії в Україні

Попри зупинку низки великих переробних підприємств, дефіциту соняшникової олії на внутрішньому ринку наразі не очікується, підкреслив експерт.

Раніше таку думку висловлював і заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

Україна споживає близько 10% переробленої продукції, тоді як решта 90% експортується.

Тому проблеми можуть бути щодо виходу на традиційні ринки, зокрема країн Азії та Африки.

Що може врятувати олійну галузь України

Минулого тижня джерела в ГУР повідомляли, що Кремль готує нові удари по зерносховищах, молочних заводах, підприємствах із виробництва соняшникової олії, а також по виробниках м’яса та птиці, писав Bloomberg.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що його відомство координує дії з Міністерством оборони для протидії атакам, хоча забезпечити стовідсотковий захист неможливо.

На думку Хоменка, ключовими умовами для стабілізації ситуації є розблокування глибоководних портів Одеси та посилення протиповітряної оборони.

Це дозволило б відновити експортні можливості України та зменшити ризики російських ударів по переробній інфраструктурі.

За його словами, без вирішення проблем із морською логістикою та захистом виробничих потужностей негативні наслідки для агровиробників і переробників лише посилюватимуться.