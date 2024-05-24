Продавал дешевле себестоимости: На Житомирском ЛВЗ нашли нарушений более чем на 60 миллионов гривен

Государственная аудиторская служба разоблачила убытки и финансовые нарушения на 62,8 миллиона гривен в госпредприятии "Житомирский ликероводочный завод".

Как говорится в сообщении ведомства, в ходе проверки аудиторы обнаружили факты использования филиалом предприятия (у него имеется филиал в городе Чуднов) завышенных объемов энергоносителей, что привело к ущербу в размере 4,5 миллиона гривен.

Согласно расчетам, такой объем энергоносителей мог бы быть использован для производства более 34 тысяч декалитров спирта "Люкс". Это, в свою очередь, могло бы принести дополнительный доход от реализации продукции на общую сумму около 11 миллионов гривен.

Кроме того, на Житомирском ЛВЗ был выявлен ряд случаев предоставления необоснованных скидок, что позволяло продавать продукцию по ценам ниже ее фактической себестоимости и ниже определенных договорами.

В результате такой бесхозяйственности предприятие понесло убытки на сумму более 22 миллионов гривен, а также понесло лишние расходы и не получило доходы на сумму 40,6 миллионов гривен.

Результаты проверки работы аудиторы передали в Управление Службы безопасности Украины в Житомирской области для дальнейшего расследования.

ЖЛВЗ никак не приватизируют

Напомним, что Государственное управление делами планировало приватизацию ЖЛВЗ как своего непрофильного актива еще в 2014 году, однако из-за конфликта с коллективом завода, выступившим против, до нее так и не дошло.

В конце 2019 года, через несколько месяцев после назначения нового директора, предприятие выразило ему недоверие и призвало вмешаться центральные власти, в том числе президента Владимира Зеленского, фактически остановив при этом производство.

Сообщалось, что тогда банк потребовал завод досрочно погасить имеющийся кредитный долг, чего предприятие сделать не могло. Завод заявлял, что его намеренно пытаются обанкротить перед приватизацией.

В сентябре 2020 года Зеленский соответствующим указом согласился на предложение ГУД по передаче ЖЛВЗ в управление Фонда государственного имущества для дальнейшей приватизации.

Впрочем, она так и не состоялась. По состоянию на август 2023 депутат Верховной Рады от округа №63 (Житомирская область) Богдан Кицак ("Слуга народа") сообщал, что Житомирский ЛВЗ свою деятельность не возобновил.

"Какова причина [остановки]? Неэффективное управление, теневой рынок, подорожание сырья. Какой выход из ситуации? Банкротства не будет. Завод возьмет 20 миллионов гривен кредита на оборотные средства, погашение части имеющихся долгов и погашение задолженности по заработной плате", - отмечал тогда нардеп.

По его словам, через две недели завод должен был быть передан Фонду госимущества, который должен был начать подготовку к продаже предприятия. Однако с тех пор ситуация с приватизацией развития так и не получила.

Отметим, что в Украине в рамках утвержденной в 2019 году реформы демонополизации отрасли уже несколько лет идет процесс приватизации спиртовых заводов, входивших в состав ГП "Укрспирт".

Соответствующие аукционы периодически проходят и в 2024 году. В частности, в марте был продан Холминский спиртзавод (Черниговская область), который в прошлом году "прославился" из-за обнаружения на нем подпольного производства, которое велось, несмотря на установленный запрет, и обнаружением грузовика, "хитро" модифицированного для мгновенного изменения химического состава перевозимой жидкости.

В то же время ЖЛВЗ, поставлявший, в частности, напитки для протокольных мероприятий президентской администрации и выпускавший водку "Президентский стандарт", находился, как отмечено выше, именно в управлении ГУД, занимающегося материально-техническим обеспечением высших органов власти.