Продавав дешевше собівартості: На Житомирському ЛГЗ виявили порушень на понад 60 мільйонів гривень

Державна аудиторська служба викрила збитки й фінансові порушення на 62,8 мільйона гривень на держпідприємстві “Житомирський лікеро-горілчаний завод”.

Як ідеться у повідомленні відомства, під час перевірки аудитори виявили факти використання філією підприємства (у нього є філія в місті Чуднів) завищених обсягів енергоносіїв, що призвело до збитків у розмірі 4,5 мільйона гривень.

За розрахунками, такий обсяг енергоносіїв міг би бути використаний для виробництва понад 34 тисяч декалітрів спирту "Люкс". Це, у свою чергу, могло б принести додаткові доходи від реалізації продукції на загальну суму близько 11 мільйонів гривень.

Крім того, на Житомирському ЛГЗ було виявлено низку випадків надання необґрунтованих знижок, що дозволяло продавати продукцію за цінами, нижчими за її фактичну собівартість та нижчими за ті, що були визначені договорами.

В результаті такої безгосподарності підприємство зазнало збитків на суму понад 22 мільйони гривень, а також понесло зайві витрати та не отримало доходи на суму 40,6 мільйона гривень.

Результати перевірки роботи аудитори передали до Управління Служби безпеки України у Житомирській області для подальшого розслідування.

ЖЛГЗ ніяк не приватизують

Нагадаємо, що Державне управління справами планувало приватизацію ЖЛГЗ як свого непрофільного активу ще в 2014 році, однак через конфлікт з колективом заводу, який виступав проти, до неї так і не дійшло.

Наприкінці 2019 року, через декілька місяців після призначення нового директора, підприємство висловило йому недовіру й закликало втрутитися центральну владу, зокрема президента Володимира Зеленського, фактично зупинивши при цьому виробництво.

Повідомлялося, що тоді банк виставив заводу вимогу достроково погасити наявний кредитний борг, чого підприємство зробити не могло. Завод заявляв, що його навмисно намагаються зробити банкрутом перед приватизацією.

У вересні 2020 року Зеленський відповідним указом погодився на пропозицію ДУС щодо передачі ЖЛГЗ в управління Фонду державного майна для подальшої приватизації.

Втім, вона так і не відбулася. Станом на серпень 2023 року депутат Верховної Ради від округу №63 (Житомирськая область) Богдан Кицак ("Слуга народу") повідомляв, що Житомирський ЛГЗ свою діяльність не відновив.

"Яка причина [зупинки]? Неефективне управління, тіньовий ринок, подорожчання сировини. Який вихід із ситуації? Банкрутства не буде. Завод візьме 20 мільйонів гривень кредиту на обігові кошти, погашення частини наявних боргів та погашення заборгованості по заробітній платі", - зазначав тоді нардеп.

За його словами за два тижні завод мав бути переданий Фонду держмайна, який мав розпочати підготовку до продажу підприємства. Однак з тих пір ситуація з приватизацією розвитку так і не отримала.

Зазначимо, що в Україні в рамках затвердженої в 2019 році реформи демонополізації галузі вже кілька років іде процес приватизації спиртових заводів, що входили до складу ДП “Укрспирт”.

Відповідні аукціони періодично проходять і в 2024 році. Зокрема, в березні було продано Холминський спиртзавод (Чернігівська область), що минулого року “прославився” через викриття на ньому підпільного виробництва, що здійснювалося попри встановлену заборону, та виявленням вантажівки "хитро", модифікованої для миттєвої зміни хімічного складу рідини.

Натомість ЖЛГЗ, що постачав, зокрема, напої для протокольних заходів президентської адміністрації та випускав горілку “Президентський стандарт”, перебував, як зазначено вище, саме в управлінні ДУС, яке опікується матеріально-технічним забезпеченням вищих органів влади.